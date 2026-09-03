Μητέρα διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου μετά από επιμονή της κόρης της

Μια φαινομενικά συνηθισμένη δυσκολία στο πεπτικό σύστημα αποδείχθηκε η αρχή μιας πολύ σοβαρότερης κατάστασης για τη Vicky Mcloughlin. Η 66χρονη μητέρα διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3, τον Νοέμβριο του 2024, χάρη στην επιμονή της 33χρονης κόρης της, Chloe, η οποία παρατήρησε ότι η μητέρα της δυσκολευόταν να πάει στην τουαλέτα επί δύο εβδομάδες.

Η διάγνωση αυτή άλλαξε δραματικά τη ζωή ολόκληρης της οικογένειας, καθώς η πορεία της υγείας της Vicky Mcloughlin χαρακτηρίζεται από σοβαρές επιπλοκές και μια συνεχή μάχη.

Η αρχική διάγνωση και οι επιπλοκές

Παρόλο που μια αρχική εξέταση δεν κατάφερε να εντοπίσει το πρόβλημα, η Chloe μετέφερε τη μητέρα της στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Εκεί, οι απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν μια μάζα, και η βιοψία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για καρκίνο που είχε ξεκινήσει από το έντερο της Vicky και είχε προχωρήσει στην περιοχή του τραχήλου της μήτρας.

Ο όγκος δημιούργησε μια διάτρηση ανάμεσα στο έντερο και την τραχηλική περιοχή, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές. Η γυναίκα χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση για στομία, ενώ αργότερα της τοποθετήθηκαν παροχετεύσεις στην πλάτη προς τους νεφρούς για την απομάκρυνση των ούρων.

Μάχη με λοιμώξεις και θεραπεία

Η Vicky Mcloughlin υπέστη επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις και συσσώρευση υγρού που απαιτούσαν νοσοκομειακή περίθαλψη. Η κόρη της, Chloe, ανέφερε ότι η μητέρα της ανέπτυξε σήψη πέντε φορές τα τελευταία δύο χρόνια.

Λόγω των συνεχών λοιμώξεων, η 66χρονη δεν ήταν σε θέση να λάβει χημειοθεραπεία. Αντ’ αυτού, υποβλήθηκε σε δύο κύκλους ακτινοθεραπείας, μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της νόσου.

Άρνηση χειρουργικής επέμβασης

Η Chloe ικέτευσε τους γιατρούς στο Νοσοκομείο του Σόλιχαλ και στο Νοσοκομείο Σεντ Μαρκς του Λονδίνου να προχωρήσουν σε επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Ωστόσο, και τα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα αρνήθηκαν να πραγματοποιήσουν την εγχείρηση.

Όπως ανέφεραν οι γιατροί, η επέμβαση εγκυμονούσε υψηλό κίνδυνο. Συγκεκριμένα, υπήρχε πιθανότητα να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό του ποδιού της Vicky και να υποβαθμίσει περαιτέρω την ποιότητα της ζωής της. Επίσης, εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν θα επιβίωνε από το χειρουργείο λόγω της ηλικίας της.

Η αγωνία της κόρης

Η Chloe περιέγραψε την κατάσταση ως έναν «ζωντανό εφιάλτη». «Ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε όταν έγινε η διάγνωση καρκίνου. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα φτάναμε στη σημερινή κατάσταση. Ο μόνος τρόπος για να θεραπευτεί είναι η χειρουργική επέμβαση», δήλωσε η ίδια.

Η κόρη της 66χρονης εξέφρασε την αντίθεσή της με την άποψη των γιατρών ότι η μητέρα της θα είχε καλύτερη ποιότητα ζωής χωρίς τη χειρουργική επέμβαση. «Ισχυρίστηκαν ότι θα είχε καλύτερη ποιότητα ζωής χωρίς τη χειρουργική επέμβαση — αλλά για μένα αυτό δεν ισχύει», τόνισε η Chloe, αναδεικνύοντας την αγωνία της για την πορεία της υγείας της μητέρας της.

Με πληροφορίες από: enikos.gr