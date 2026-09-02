Συναγερμός στο Παλαιό Φάληρο για κρούσμα ιού του δυτικού Νείλου – Έκτακτοι ψεκασμοί την Πέμπτη

Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε επαγρύπνιση μετά την επιβεβαίωση κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Παλαιό Φάληρο. Το περιστατικό αυτό έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή, οδηγώντας σε άμεσες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοίνωσε την πραγματοποίηση έκτακτων ψεκασμών, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα και άμεση αντίδραση

Η επιβεβαίωση κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Παλαιό Φάληρο έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού στην τοπική κοινότητα και την προστασία των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημοτική αρχή του Παλαιού Φαλήρου προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής.

Έκτακτοι ψεκασμοί στην περιοχή

Ως άμεση απάντηση στο επιβεβαιωμένο κρούσμα, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοίνωσε την πραγματοποίηση έκτακτων ψεκασμών. Οι ψεκασμοί αυτοί έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκινώντας από τις 14:00 το μεσημέρι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην περιοχή γύρω από την οδό Ζαΐμη. Συγκεκριμένα, οι ψεκασμοί θα καλύψουν μια ακτίνα 300 μέτρων από το σημείο αυτό, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φορέων μετάδοσης του ιού και την προστασία των κατοίκων.

Οδηγίες προς τους κατοίκους

Παράλληλα με τους ψεκασμούς, η δημοτική αρχή απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας την ενεργό συμμετοχή τους στα προληπτικά μέτρα. Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών ψεκασμού.

Συγκεκριμένα, οι οδηγίες αναφέρουν ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών. Επιπλέον, συστήνεται να παραμείνουν εντός των οικιών τους για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη προστασία τους από τα ψεκαστικά μέσα.

Συνεργασία αρχών για τη δημόσια υγεία

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και την Περιφέρεια Αττικής, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και προσαρμόζουν τις δράσεις τους σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της κοινότητας.

Τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου αποτελεί έναν μικροσκοπικό μολυσματικό παράγοντα, ο οποίος απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες για την επιβίωσή και την αναπαραγωγή του. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να πολλαπλασιαστεί, είναι απαραίτητο να εισέλθει στα κύτταρα ενός οργανισμού.

Ο οργανισμός αυτός λειτουργεί ως ξενιστής για τον ιό, παρέχοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την αναπαραγωγή του. Η κατανόηση της φύσης του ιού είναι κρίσιμη για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της λοίμωξης, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού.

Με πληροφορίες από: Reader