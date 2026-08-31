Περιπέτεια υγείας για την Κιάρα Φεράνι: Με μάσκα οξυγόνου στο κρεβάτι

Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία της βίωσε η Κιάρα Φεράνι, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά από μια εκδρομή σε περιοχή μεγάλου υψομέτρου. Η Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει μάσκα οξυγόνου στο κρεβάτι του ξενοδοχείου της, περιγράφοντας αναλυτικά τα γεγονότα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Φεράνι δημοσίευσε μια φωτογραφία που την δείχνει ξαπλωμένη με τη μάσκα, προκαλώντας την ανησυχία των ακολούθων της. Το περιστατικό συνέβη μετά την επιστροφή της από μια εξόρμηση στο διάσημο «Montaña de Siete Colores» στο Περού, ένα μέρος που βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 5.000 μέτρων.

Η εκδρομή στο «βουνό των επτά χρωμάτων»

Η Κιάρα Φεράνι είχε επισκεφθεί το «Montaña de Siete Colores», ένα σημείο που φτάνει σε υψόμετρο άνω των 5.000 μέτρων. Αρχικά, όπως εξήγησε η ίδια, δεν είχε αισθανθεί κάποια ιδιαίτερη ενόχληση κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

Θεωρούσε πως ο οργανισμός της είχε ανταποκριθεί χωρίς πρόβλημα στις απαιτητικές συνθήκες του μεγάλου υψομέτρου. Τα πρώτα συμπτώματα, ωστόσο, εμφανίστηκαν αρκετές ώρες αργότερα, αφού είχε πλέον επιστρέψει στην πόλη του Κούσκο.

Τα συμπτώματα και η έντονη αδιαθεσία

Η κατάσταση της υγείας της άλλαξε ξαφνικά όταν η Κιάρα Φεράνι βρισκόταν σε ένα εστιατόριο και έτρωγε πίτσα. Αμέσως μετά το φαγητό, αισθάνθηκε ένα ξαφνικό και έντονο κύμα ζέστης, το οποίο ακολούθησε μια γενικευμένη αδιαθεσία.

«Μετά την εκδρομή έφαγα πίτσα και αμέσως μετά ένιωσα ένα πολύ δυνατό κύμα ζέστης», δήλωσε η ίδια. Λίγο αργότερα, άρχισε να δυσκολεύεται στην αναπνοή, περιγράφοντας την αίσθηση ότι το σώμα της δεν ανταποκρινόταν φυσιολογικά.

«Σαν το σώμα μου να μην ανταποκρίνεται καλά, σαν να μην μπορούσα να αναπνεύσω σωστά, σαν οι πνεύμονές μου να μην άνοιγαν καλά και τα χέρια μου να μην ανταποκρίνονταν», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την έντονη δυσφορία που βίωνε.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρήση οξυγόνου

Λόγω της έντονης δυσφορίας και των συμπτωμάτων που παρουσίασε, η Κιάρα Φεράνι πήρε την απόφαση να επιστρέψει άμεσα στο ξενοδοχείο της στο Κούσκο και να ζητήσει βοήθεια. Εκεί, της χορηγήθηκε μάσκα οξυγόνου.

Χρησιμοποίησε τη μάσκα για μερικά λεπτά, μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα και να αισθανθεί καλύτερα. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε γρήγορα, όπως ενημέρωσε η ίδια τους ακολούθους της, καθώς μετά τη χορήγηση οξυγόνου η υγεία της βελτιώθηκε.

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιταλίδα influencer μοιράστηκε διαδικτυακά μια φωτογραφία από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της. Στην εικόνα, εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, φορώντας τη μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπο.

Δίπλα της βρισκόταν ο σύντροφός της, Χοσέ Ερνάντες, επιχειρηματίας κολομβιανής καταγωγής, ο οποίος την συνόδευε στο ταξίδι της στο Περού. Η ανάρτηση αυτή ήταν που ανησύχησε τους followers της, αλλά και τους ενημέρωσε για την περιπέτεια που πέρασε.

Η «νόσος του υψομέτρου» και η προσαρμογή του οργανισμού

Η Κιάρα Φεράνι εκτίμησε ότι το επεισόδιο οφειλόταν στο μεγάλο υψόμετρο. Πρόκειται για μια κατάσταση που είναι γνωστή ως «νόσος του υψομέτρου» ή «soroche».

Αυτή η πάθηση μπορεί να εμφανιστεί όταν ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί επαρκώς και γρήγορα στη χαμηλότερη ατμοσφαιρική πίεση και, κατά συνέπεια, στη μειωμένη διαθεσιμότητα οξυγόνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ούτε η Φεράνι ούτε ο σύντροφός της είχαν λάβει φαρμακευτική αγωγή για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του οργανισμού τους στο μεγάλο υψόμετρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki