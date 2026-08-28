Λίπωμα: Τι είναι και πότε πρέπει να αφαιρεθεί

Το λίπωμα αποτελεί έναν καλοήθη όγκο που σχηματίζεται από συγκέντρωση λίπους και εμφανίζεται στην επιφάνεια του δέρματος. Πρόκειται για ένα εξόγκωμα που μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακίνδυνο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του και πότε απαιτείται η ιατρική συμβουλή.

Χαρακτηριστικά και εμφάνιση του λιπώματος

Το λίπωμα εμφανίζεται ως μια μάζα κάτω από το δέρμα, η οποία αναπτύσσεται αργά. Το μέγεθός του μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 10 εκατοστά. Χαρακτηριστικά, έχει μαλακή και λεία υφή, ενώ μετακινείται εύκολα με την πίεση των δακτύλων.

Τα λιπώματα μπορούν να εμφανιστούν σε οποιονδήποτε, χωρίς διακρίσεις. Ωστόσο, είναι πιο συχνά σε άτομα ηλικίας μεταξύ 30 και 60 ετών. Παρόλα αυτά, μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε ηλικία, ενώ ορισμένοι άνθρωποι τα έχουν από τη γέννησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ειδικά στην παιδική ηλικία, ένα λίπωμα μπορεί να εμφανιστεί σε σημείο όπου έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός.

Πότε είναι απαραίτητη η αφαίρεση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα λιπώματα δεν απαιτούν καμία θεραπεία. Εάν, ωστόσο, ένα λίπωμα προκαλεί ενόχληση, είτε για αισθητικούς είτε για λειτουργικούς λόγους, ο γιατρός μπορεί να συστήσει τη χειρουργική του αφαίρεση. Η απόφαση για αφαίρεση λαμβάνεται πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Η διαδικασία της διάγνωσης

Για τη διάγνωση ενός λιπώματος, ο γιατρός θα ψηλαφίσει το εξόγκωμα και θα ρωτήσει τον ασθενή εάν είναι επώδυνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να διενεργηθεί βιοψία. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται για κάτι πιο επικίνδυνο, όπως ο καρκίνος, αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι σπάνιο.

Γιατί είναι σημαντική η ιατρική εκτίμηση

Εάν παρατηρήσετε ένα εξόγκωμα κάτω από το δέρμα σας, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στον γιατρό σας. Η ιατρική διάγνωση είναι απαραίτητη για να αποκλειστούν πιο σοβαρές παθήσεις. Μεταξύ αυτών των παθήσεων είναι το λιποσάρκωμα, ένας σπάνιος καρκίνος των μαλακών μορίων, το οποίο πρέπει να αποκλειστεί για την ασφάλεια του ασθενούς.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr