Δύο απλές καθημερινές δραστηριότητες διατηρούν τον εγκέφαλο υγιή και νεανικό

Η διατήρηση ενός υγιούς και νεανικού εγκεφάλου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από απλές καθημερινές συνήθειες, σύμφωνα με νευροεπιστήμονες. Μόλις λίγα λεπτά από συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι αρκετά για να προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Η σωματική δραστηριότητα, ειδικά όταν είναι καθημερινή, μπορεί να κάνει θαύματα για τον εγκέφαλο.

Κάθε ευκαιρία για κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συμβάλλει στη βελτίωση της εγκεφαλικής υγείας. Ο νευροεπιστήμονας Nas, μέσω του λογαριασμού του στο Instagram (@nasneuro), τονίζει ότι οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα είναι καλύτερη από την έλλειψη της. Αυτό οφείλεται στο ότι η άσκηση ενεργοποιεί την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο σώμα, οι οποίες βελτιώνουν τη διάθεση και βοηθούν τον εγκέφαλο να παραμείνει νέος και ενεργός.

Το περπάτημα: Η πιο απλή και αποτελεσματική άσκηση

Η σωματική δραστηριότητα που αναγνωρίζεται παγκοσμίως από τους επιστήμονες για τα οφέλη της στον εγκέφαλο είναι το περπάτημα. Πρόκειται για την πιο απλή από όλες τις δραστηριότητες, αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικά ευεργετική. Όπως σημειώνει ο Nas, το περπάτημα ενισχύει τις συνδέσεις μεταξύ των εγκεφαλικών κυκλωμάτων, οι οποίες είναι κρίσιμες για την επεξεργασία των συναισθημάτων, την επίλυση προβλημάτων και τη μνήμη.

Ο συγχρονισμός αυτών των εγκεφαλικών δικτύων έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από το Γαλλικό Εθνικό Πρόγραμμα Διατροφής Santé (PNNS) έδειξε ότι 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα με μέτριο ρυθμό μπορούν να βελτιώσουν τη δομή του εγκεφάλου. Ο Nas επιβεβαιώνει ότι το περπάτημα τρεις φορές την εβδομάδα για 20 λεπτά πυκνώνει τον ιστό που συνδέει τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου μας, οδηγώντας σε βελτιωμένη μνήμη.

Ο Δρ. Swart εξηγεί ότι ένα 20λεπτο περπάτημα μπορεί επίσης να αυξήσει σημαντικά τη δραστηριότητα του εγκεφάλου, την προσοχή και τη συγκέντρωση, ενώ βελτιώνει τους χρόνους αντίδρασης. Μάλιστα, προτείνει ότι κάθε φορά που κάποιος αισθάνεται έλλειψη συγκέντρωσης, θα πρέπει να κάνει έναν σύντομο περίπατο αντί να πιει έναν καφέ. Επιπλέον, το περπάτημα έχει ευεργετική επίδραση στην ψυχική υγεία, καθώς επιβραδύνει τη δραστηριότητα των τμημάτων του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην αντίδραση στο στρες.

Ο χορός: Πολυδιάστατη διέγερση του εγκεφάλου

Ο χορός, σε όλες του τις μορφές, αποτελεί μία από τις σπάνιες δραστηριότητες που μπορούν να διεγείρουν ταυτόχρονα πολλαπλές εγκεφαλικές λειτουργίες. Όπως εξηγεί ο Nas, ο χορός περιλαμβάνει την κίνηση του σώματος, τη λήψη αποφάσεων, τη μουσική επίγνωση και την συναισθηματική κατάσταση.

Πρόκειται για μια πραγματική άσκηση τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό, η οποία απαιτεί γρήγορη λήψη αποφάσεων, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του εγκεφάλου νέου και ενεργού. Όταν ασκείται τακτικά, ο χορός έχει ευεργετικές επιδράσεις στη μνήμη και μπορεί ακόμη και να μειώσει τη γνωστική παρακμή, καθώς και τον κίνδυνο άνοιας.

Με πληροφορίες από: vogue.gr