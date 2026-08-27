Η ακραία ζέστη συνδέεται με ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας, με μεγάλες επιπτώσεις στα παιδιά

Η ακραία ζέστη συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας, τα οποία ξεπερνούν τα ήδη γνωστά κρούσματα αφυδάτωσης και θερμοπληξίας. Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν δερματικές παθήσεις, ψυχικές διαταραχές, ακόμη και τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα ή επιθετική συμπεριφορά.

Την ίδια στιγμή, μια δεύτερη μελέτη υπογραμμίζει τον τεράστιο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στα παιδιά, καθώς έως και 560 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας έως εννιά ετών σε όλο τον κόσμο βιώνουν κάθε χρόνο θερμικό στρες.

Ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας

Οι ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη είναι δύσκολο να καταγραφούν, καθώς οι ιατρικοί φάκελοι συνήθως περιγράφουν την πάθηση για την οποία λαμβάνει θεραπεία ο ασθενής, χωρίς να αναφέρουν εάν η ζέστη συνέβαλε στην εμφάνισή της. Ωστόσο, μια έρευνα του Πανεπιστημίου Northwestern υιοθέτησε μια καινοτόμο προσέγγιση, εμπνευσμένη από μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην έρευνα γονιδιωματικής, για να εντοπίσει αυτές τις συνδέσεις.

Η μελέτη εντόπισε 33 διαγνώσεις που συνδέονται με την έκθεση σε ακραία ζέστη, πολλές από τις οποίες ήταν απρόσμενες ή έχουν μελετηθεί ελάχιστα. Μεταξύ των διαγνώσεων που συνδέθηκαν με τη ζέστη περιλαμβάνονταν δερματικά εξανθήματα και οιδήματα, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, πολλαπλή σκλήρυνση, ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές, τσιμπήματα και δήγματα εντόμων, τροχαία ατυχήματα, αλλά και επιθετική συμπεριφορά και τραυματισμοί που σχετίζονται με πυροβόλα όπλα.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου Northwestern

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Northwestern μελέτησαν 1.803 διαγνώσεις σε σχεδόν ένα εκατομμύριο επισκέψεις σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και μονάδες επείγουσας φροντίδας στο Σικάγο. Η ανάλυση κάλυψε την περίοδο από το 2011 έως το 2023, διάστημα κατά το οποίο υπήρξαν 100 μέρες ακραίας ζέστης, με θερμοκρασίες 33,7°C και άνω.

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι προσπάθειες προετοιμασίας απέναντι στην κλιματική αλλαγή ίσως χρειάζεται να έχουν πολλές διαφορετικές μορφές και να λαμβάνουν υπόψη ένα ευρύτερο φάσμα επιπτώσεων στην υγεία από εκείνο που αναγνωρίζεται σήμερα, σημειώνουν οι συγγραφείς.

Επιθετική συμπεριφορά και ατυχήματα

Ο Ντάνιελ Χόρτον, αναπληρωτής καθηγητής Επιστημών της Γης, του Περιβάλλοντος και των Πλανητών στο πανεπιστήμιο Northwestern και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, εξήγησε τη σύνδεση της ζέστης με την επιθετική συμπεριφορά και τα ατυχήματα. Όπως ανέφερε, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι όταν οι άνθρωποι εκτίθενται σε ακραία ζέστη, συχνά εμφανίζουν πιο επιθετική συμπεριφορά, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στα ευρήματα.

«Όταν κάνει πολλή ζέστη, το σώμα βρίσκεται υπό στρες, αλλά και το μυαλό. Αυτό μπορεί να αποσπά την προσοχή ή να αυξάνει την ευερεθιστότητα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγεί σε περισσότερα ατυχήματα», επισημαίνει ο κ. Χόρτον.

Επιπτώσεις στα παιδιά παγκοσμίως

Σε μια δεύτερη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ίδιο περιοδικό, υπολογίστηκε ότι έως και 560 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας έως εννιά ετών παγκοσμίως, δηλαδή το 43% όλων των παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας, βιώνουν κάθε χρόνο τουλάχιστον έναν μήνα (30 ή περισσότερες ημέρες) θερμικής καταπόνησης.

Αυτή η θερμική καταπόνηση οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες, υπογραμμίζοντας την κρίσιμη ανάγκη για δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην υγεία των πιο ευάλωτων πληθυσμών.

Με πληροφορίες από: cnn.gr