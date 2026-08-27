Ιός του Δυτικού Νείλου: Έξαρση κρουσμάτων και ανησυχία για χρονιά-ρεκόρ

Η φετινή χρονιά αναμένεται να αποτελέσει ρεκόρ στον αριθμό των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Ήδη, έχουν διαγνωστεί 232 κρούσματα, αριθμός που είναι ο υψηλότερος συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο κάθε άλλης χρονιάς, ενώ έχουν καταγραφεί και 19 θάνατοι. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της γεωγραφικής κατανομής, με κρούσματα σε 37 δήμους, ενώ την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα σε διάφορες περιοχές.

Η ανησυχητική εικόνα των κρουσμάτων

Η Δανάη Περβανίδου, προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσημάτων του ΕΟΔΥ, δήλωσε στο iEidiseis ότι η φετινή χρονιά είναι ενδεχομένως η πιο έντονη που είχαμε ποτέ από το 2010 και μετά. Ο αριθμός των κρουσμάτων που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο για την εποχή.

Σύμφωνα με την ίδια, εάν δεν ανακοπεί ο τρέχων ρυθμός, η χώρα θα οδηγηθεί σε χρονιά-ρεκόρ. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η κορύφωση της έξαρσης αναμένεται έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι για τον επόμενο ενάμιση μήνα τουλάχιστον θα συνεχίσουν να καταγράφονται κρούσματα.

Γεωγραφική κατανομή και πρόσφατα δεδομένα

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων δείχνει την Αττική στο επίκεντρο, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά σε 37 δήμους της περιοχής. Αυτό υπογραμμίζει την ευρεία εξάπλωση του ιού στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές.

Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα, διαγνώστηκαν συνολικά 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Αυτά τα νέα περιστατικά εντοπίστηκαν σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, αναδεικνύοντας την πανελλαδική διάσταση του προβλήματος.

Πολυσύνθετοι παράγοντες της έξαρσης

Η κ. Περβανίδου σχολίασε ότι η επιδημιολογία του ιού είναι πολυσύνθετη και σχετίζεται με διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ανοσία των πουλιών, οι μεταναστευτικές οδοί των πτηνών, καθώς και οι πληθυσμοί τόσο των μεταναστευτικών όσο και των ντόπιων πουλιών.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν η ανοσία του πληθυσμού των ανθρώπων, ο πληθυσμός των κουνουπιών που αποτελούν τους διαβιβαστές του ιού, αλλά και οι κλιματικές συνθήκες. Οι ειδικοί εκφράζουν απαισιοδοξία σχετικά με το αν θα καταφέρουν να εντοπίσουν όλους τους παράγοντες που προκάλεσαν την έντονη φετινή κυκλοφορία του ιού και την ευρεία γεωγραφική του κατανομή.

Ο ρόλος των κλιματικών συνθηκών

Σε ό,τι αφορά τις κλιματικές συνθήκες, η προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων του ΕΟΔΥ ανέφερε ότι ειδικά στην Αττική, φέτος καταγράφηκε ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας των τελευταίων 150 ετών. Αυτό το γεγονός ενδέχεται να επηρέασε τους πληθυσμούς των κουνουπιών και κατ' επέκταση τους ρυθμούς μετάδοσης του ιού.

Επιπρόσθετα, μια αυξημένη δυναμική μετάδοσης μπορεί να προκαλείται και από τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που συνέβησαν την άνοιξη. Ωστόσο, τα κλιματικά δεδομένα της άνοιξης και του καλοκαιριού βρίσκονται ακόμη υπό συλλογή και επεξεργασία.

Μέτρα προστασίας και εργαστηριακοί έλεγχοι

Οι ειδικοί συστήνουν την υιοθέτηση μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμη και σε περιοχές που δεν έχουν ακόμη προσβληθεί. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ θα προχωρήσει σε εργαστηριακούς ελέγχους για να διαπιστωθεί αν έχει κυκλοφορήσει στη χώρα κάποιο νέο στέλεχος ή αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην πρωτοφανή έξαρση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis