Το θαυματουργό ρόφημα που καθαρίζει το συκώτι σε 7 ημέρες – Η φυσική συνταγή με 3 υλικά της κουζίνας

Το συκώτι είναι το «φίλτρο» του οργανισμού μας, υπεύθυνο για την απομάκρυνση των τοξινών και τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού. Συχνά όμως, λόγω κακής διατροφής, άγχους ή έλλειψης ύπνου, επιβαρύνεται. Υπάρχει ένα απλό, φυσικό ρόφημα που μπορεί να βοηθήσει στην αποτοξίνωσή του, χρησιμοποιώντας υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι μας.

Η συστηματική κατανάλωση αυτού του μείγματος για μία εβδομάδα μπορεί να βελτιώσει την πέψη, να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας και να χαρίσει λάμψη στο δέρμα.

Τα 3 «μαγικά» υλικά

Λεμόνι: Η υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C βοηθά τον οργανισμό να παράγει γλουταθειόνη, μια ουσία απαραίτητη για την αποτοξίνωση του ήπατος. Ελαιόλαδο: Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παρέχει μια λιπιδική βάση που βοηθά στην απορρόφηση των τοξινών και τη ροή της χολής. Κουρκουμάς: Το «χρυσό» μπαχαρικό με την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση που προστατεύει τα ηπατικά κύτταρα.

Πώς να το ετοιμάσετε (Βήμα-βήμα)

Σε ένα ποτήρι με χλιαρό νερό , προσθέστε τον χυμό από μισό λεμόνι.

Προσθέστε μία κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Προσθέστε μια πρέζα κουρκουμά και μια ιδέα μαύρο πιπέρι (για να ενεργοποιηθεί η κουρκουμίνη).

Ανακατέψτε καλά και πιείτε το το πρωί, σε άδειο στομάχι, τουλάχιστον 20 λεπτά πριν το πρωινό σας.

Τι θα νιώσετε σε 7 ημέρες

Μείωση του φουσκώματος: Η πέψη σας θα γίνει πιο γρήγορη και αποτελεσματική.

Περισσότερη ενέργεια: Το συκώτι που λειτουργεί σωστά μεταβολίζει καλύτερα τις τροφές σε ενέργεια.

Καλύτερος ύπνος: Η απομάκρυνση των τοξινών βοηθά το νευρικό σύστημα να χαλαρώσει.

Προσοχή: Το ρόφημα αυτό λειτουργεί υποστηρικτικά. Αν αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα υγείας ή παίρνετε φαρμακευτική αγωγή, συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε φυσική θεραπεία.

Διαβάστε ακόμα: Ποια άγνωστη εξέταση πρέπει να κάνετε μετά τα 50