Το θαυματουργό ρόφημα που καθαρίζει το συκώτι σε 7 ημέρες – Η φυσική συνταγή με 3 υλικά της κουζίνας

Το συκώτι είναι το «φίλτρο» του οργανισμού μας, υπεύθυνο για την απομάκρυνση των τοξινών και τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού. Συχνά όμως, λόγω κακής διατροφής, άγχους ή έλλειψης ύπνου, επιβαρύνεται. Υπάρχει ένα απλό, φυσικό ρόφημα που μπορεί να βοηθήσει στην αποτοξίνωσή του, χρησιμοποιώντας υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι μας.
Η συστηματική κατανάλωση αυτού του μείγματος για μία εβδομάδα μπορεί να βελτιώσει την πέψη, να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας και να χαρίσει λάμψη στο δέρμα.
Τα 3 «μαγικά» υλικά
-
Λεμόνι: Η υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C βοηθά τον οργανισμό να παράγει γλουταθειόνη, μια ουσία απαραίτητη για την αποτοξίνωση του ήπατος.
-
Ελαιόλαδο: Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παρέχει μια λιπιδική βάση που βοηθά στην απορρόφηση των τοξινών και τη ροή της χολής.
-
Κουρκουμάς: Το «χρυσό» μπαχαρικό με την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση που προστατεύει τα ηπατικά κύτταρα.
Πώς να το ετοιμάσετε (Βήμα-βήμα)
-
Σε ένα ποτήρι με χλιαρό νερό, προσθέστε τον χυμό από μισό λεμόνι.
-
Προσθέστε μία κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
-
Προσθέστε μια πρέζα κουρκουμά και μια ιδέα μαύρο πιπέρι (για να ενεργοποιηθεί η κουρκουμίνη).
-
Ανακατέψτε καλά και πιείτε το το πρωί, σε άδειο στομάχι, τουλάχιστον 20 λεπτά πριν το πρωινό σας.
Τι θα νιώσετε σε 7 ημέρες
-
Μείωση του φουσκώματος: Η πέψη σας θα γίνει πιο γρήγορη και αποτελεσματική.
-
Περισσότερη ενέργεια: Το συκώτι που λειτουργεί σωστά μεταβολίζει καλύτερα τις τροφές σε ενέργεια.
-
Καλύτερος ύπνος: Η απομάκρυνση των τοξινών βοηθά το νευρικό σύστημα να χαλαρώσει.
Προσοχή: Το ρόφημα αυτό λειτουργεί υποστηρικτικά. Αν αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα υγείας ή παίρνετε φαρμακευτική αγωγή, συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε φυσική θεραπεία.
