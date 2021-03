Σε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση του ΕΣΥ, καθώς οι νοσηλείες covid-19 αυξάνονται και το σύστημα υγείας στην Αττική βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο. Δύο ιδιωτικές κλινικές παραχωρούνται για την νοσηλεία covid περιστατικών, το ιδιωτικό θεραπευτήριο "Ερρίκος Ντυνάν" για την νοσηλεία non covid περιστατικών και επιπλέον ο ιδιωτικός τομέας παραχωρεί 215 κλίνες για νοσηλεία non covid περιστατικών. Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας για την διάθεση των 215 κλινών, υπεγράφη στις 5 Μαρτίου, από την πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, το Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλο, τους διοικητές 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. κ. Παναγιώτη Στάθη, Χρήστο Ροΐλο και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) Σέργιο Σταμπουλούς.

Συγκεκριμένα καθορίζεται πως κάθε κλινική δηλώνει τις διαθέσιμες κλίνες νοσηλείας για ασθενείς που δεν πάσχουν από COVID-19, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων, με δυνατότητα παράτασης για άλλη μία εβδομάδα. Στις ιδιωτικές κλινικές θα διακομισθούν περιστατικά που νοσηλεύονται σε κλίνες του ΕΣΥ για περαιτέρω νοσηλεία, προκειμένου να εκκενωθούν ισάριθμες κλίνες σε Δημόσια Νοσοκομεία σύμφωνα με το πλάνο του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, στις ιδιωτικές κλινικές θα διακομίζονται περιστατικά παθολογικών ή πνευμονολογικών ειδικοτήτων. Τα περιστατικά αυτά θα προέρχονται από την εφημερία Δημοσίων Νοσοκομείων και θα διακομίζονται στις ιδιωτικές κλινικές, βάση της διαθεσιμότητά τους, με ασθενοφόρα των ιδιωτικών κλινικών. Η διαχείριση των περιστατικών αυτών θα γίνεται από το ΕΚΑΒ, με την προϋπόθεση αρνητικού τεστ ασθενούς, από το νοσοκομείο που διακομίζεται το περιστατικό.

Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, σε συνεργασία με τους Διοικητές της 1ης και 2ης ΥΠΕ, στην αρμοδιότητα των οποίων είναι η διοικητική εποπτεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τα οποία θα διακομίζονται τα περιστατικά. Κάθε κλινική, θα συγκεντρώνει τα φύλλα νοσηλείας των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στις ως άνω διατιθέμενες κλίνες, καταθέτοντας στον ΕΟΠΥΥ διακριτή συγκεντρωτική μηνιαία κατάσταση για την αποζημίωση τους, η οποία επιβεβαιώνεται από το ΕΚΑΒ, βάσει των διακομισθέντων περιστατικών.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε αναδιάταξη των δυνάμεων του ΕΣΥ. Έτσι, το Σισμανόγλειο μετατρέπεται σε all Covid Νοσοκομείο και το αντίστοιχο κομμάτι της εφημερίας το παίρνει το ιδιωτικό θεραπευτήριο "Ερρίκος Ντυνάν", το οποίο παραχωρείται για πλήρη χρήση, ως υποστηρικτικό Νοσοκομείο non Covid περιστατικών. Το θεραπευτήριο διαθέτει 285 κλίνες παθολογικού και χειρουργικού τομέα και 24 ΜΕΘ. Η λειτουργία του ως ιδιωτικού θεραπευτηρίου αναστέλλεται, με εξαίρεση τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, την Ογκολογική Κλινική και τα τακτικά ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία. Το στρατιωτικό νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ με 120 κλίνες λειτουργεί ως non Covid Νοσοκομείο, υπό την επιστημονική και διοικητική διαχείριση της 1η Υγειονομικής Περιφέρειας, με την ενσωμάτωση παθολογικών κλινικών από τα Νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, Κοργιαλένειο-Μπενάκειο και Ιπποκράτειο. Οι παθολογικές κλινικές των παραπάνω νοσοκομείων έγιναν κλινικές περιστατικών Covid. Το Ωνάσειο καλύπτει καθημερινά τις εφημερίες των καρδιοχειρουργικών περιστατικών σε όλη τη Νότια Ελλάδα.

Επιπλέον σήμερα ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, παραχωρεί στο ΕΣΥ το Ιατρικό Περιστερίου, που θα νοσηλεύει Covid περιστατικά από την Πέμπτη 11 Μαρτίου και θα τελεί υπό τη διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group, παραχωρεί την ιδιωτική κλινική ΛΗΤΩ, για Covid περιστατικά και θα τελεί υπό τη διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Όπως είπε ο υπουργός η συνέχεια θα είναι με ένα ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης για τα περιστατικά κορονοϊού που θα χρήζουν στήριξης με φυσιοθεραπείες και αποκατάστασης.