Ο κίνδυνος από τα αντισηπτικά χεριών με οινόπνευμα για τα μάτια των μικρών παιδιών

Eπτά φορές περισσότερες φορές τα παιδιά τραυμάτιζαν τα μάτια τους όταν κατά λάθος τα ψέκαζαν με αντισηπτικό χεριών με οινόπνευμα το 2020 σε σύγκριση με το 2019, υποστηρίζει μια γαλλική έρευνα.



Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των εκθέσεων των ματιών σε αντισηπτικό χεριών με αλκοόλ, σύμφωνα με τη βάση του Γαλλικού Κέντρου Ελέγχου Δηλητηριάσεων (PCC), ήταν 232 μεταξύ 1ης Απριλίου και 24 Αυγούστου 2020. Την προηγούμενη χρονιά ο ίδιος αριθμός ανερχόταν σε 33.



Το 2020, αναφέρθηκαν 63 περιπτώσεις αντισηπτικού σε μάτια παιδιών σε δημόσιους χώρους. Καμία δεν είχε καταγραφεί το 2019, σύμφωνα με τη Daily Mail.



Οι επιστήμονες εξέτασαν τον αριθμό της έκθεσης των παιδικών ματιών που είχαν καταγραφεί από το γαλλικό PCC μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου. Εν μέσω πανδημίας, οι ειδικοί έχουν απευθύνει εκκλήσεις για την υγιεινή των χεριών. Το αντισηπτικό με περιεκτικότητα τουλάχιστον 70% σε αλκοόλ χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο, καθώς θεωρείται ότι σκοτώνει τον κορονοϊό.



Άνθρωποι τα κουβαλούν στις τσάντες τους, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα και σε μαγαζιά και σε δημόσιους χώρους. «Η χρήση των αντισηπτικών χεριών με οινόπνευμα έχει συνδεθεί με την αύξηση της κατά λάθος έκθεσης από τον Μάρτιο του 2020, ειδικά στα παιδιά», αναφέρεται στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Ophthalmology.



Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο ίδιο περιοδικό, Ινδοί ερευνητές εξέτασαν δύο ειδικές περιπτώσεις που αντισηπτικά έπεσαν στα μάτια παιδιών και χρειάστηκαν να νοσηλευτούν.



«Μικρά παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού στα μάτια ακόμη και τύφλωσης λόγω της έκθεσης στο αντισηπτικό με βάση το οινόπνευμα», γράφουν οι γιατροί

Alcohol-based hand sanitisers are accidentally being sprayed into children's eyes and could cause BLINDNESS https://t.co/uT8sozn74U