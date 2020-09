Δεκατρεις σπάνιες και παράξενες ψυχολογικές διαταραχές

Η Κλινική Ψυχολόγος και Αναλύτρια Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς, Έλσα Μπάρδα, παρουσιάζει ορισμένες από τις πιο... ασυνήθιστες ψυχολογικές διαταραχές



Με το γνωστό βιβλίο «The Man Who Mistook His Wife for a Hat», ο Oliver Sacks περιέγραψε μερικές από τις πιο περίεργες ψυχικές διαταραχές. Μπορεί οι συγκεκριμένες διαταραχές να παραπέμπουν σε... αποκύημα επιστημονικής φαντασίας, όμως είναι πέρα για πέρα αληθινές!



Οι 13 ψυχολογικές διαταραχές, που ξεπερνάνε κάθε λογική:

1. Σύνδρομο Capgrass



Το συγκεκριμένο σύνδρομο ονομάστηκε έτσι από τον ψυχίατρο Ζοζέφ Καπγκρά, ο οποίος το ανακάλυψε το 1923. Τα άτομα που βιώνουν το συγκεκριμένο σύνδρομο πιστεύουν ότι κάποιο άτομο από το κοντινό τους περιβάλλον -π.χ. κάποιος φίλος τους- έχει αντικατασταθει από κάποιον απατεώνα, με την μορφή κλώνου!



Με λίγα λόγια, ο εισβολέας αντικατέστησε τον φίλο τους, υιοθετώντας μια ψεύτικη ταυτότητα και παριστάνοντας κάποιον άλλον, προκειμένου να τους βλάψει. Το σύνδρομο αυτό συνήθως εμφανίζεται σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια, που έχουν υποστεί εγκεφαλική κάκωση/τραύματα.



2. Σύνδρομο Fregoli ...

