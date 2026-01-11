Η απόλυτη σούπα για το κρύο: Βελουτέ λαχανικών με 4 υλικά που έχετε ήδη στην κουζίνα σας

Η «πολική φωτοβολίδα» απαιτεί ζεστά γεύματα που θωρακίζουν τον οργανισμό και μας γεμίζουν ενέργεια. Αν ψάχνετε μια συνταγή που να είναι έτοιμη σε λιγότερο από 30 λεπτά, να είναι πεντανόστιμη και να μην κοστίζει σχεδόν τίποτα, αυτή η βελουτέ σούπα λαχανικών θα γίνει η αγαπημένη σας. Με απλά υλικά που όλοι έχουμε στο ψυγείο, είναι το ιδανικό πιάτο για το κυριακάτικο τραπέζι.

Το μυστικό για μια πετυχημένη βελουτέ σούπα δεν είναι τα περίπλοκα υλικά, αλλά η σωστή διαχείριση των βασικών.

Τι θα χρειαστείτε:

  • 3-4 μεγάλες πατάτες
  • 2 μεγάλα καρότα
  • 1 ξερό κρεμμύδι
  • 1 κλωνάρι σέλερι (ή λίγο μαϊντανό)

Προαιρετικά: Λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και μια κουταλιά γιαούρτι ή κρέμα γάλακτος για το σερβίρισμα.

Η εκτέλεση βήμα-βήμα:

  • Το σοτάρισμα: Κόβετε όλα τα λαχανικά σε χοντρά κομμάτια. Σε μια κατσαρόλα σοτάρετε το κρεμμύδι με λίγο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει.
  • Το βράσιμο: Προσθέτετε τις πατάτες και τα καρότα, καλύπτετε με νερό (ή ζωμό λαχανικών αν έχετε) και αφήνετε να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν τελείως (περίπου 20-25 λεπτά).
  • Το «μαγικό» βήμα: Μόλις ψηθούν, αποσύρετε από τη φωτιά. Με ένα ραβδομπλέντερ (ή στο κανονικό μπλέντερ) χτυπάτε τα υλικά μέσα στην κατσαρόλα μέχρι να γίνουν μια ομοιόμορφη, βελούδινη κρέμα.
  • Το σερβίρισμα: Σερβίρετε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγες σταγόνες ωμό ελαιόλαδο και, αν θέλετε, μερικά κρουτόν ή μια κουταλιά γιαούρτι στο κέντρο.
