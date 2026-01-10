Η πιο εύκολη τυρόπιτα της στιγμής: Χωρίς φύλλο, έτοιμη σε 5 λεπτά για το τραπέζι του Σαββάτου

Αν ψάχνετε την ιδανική λύση για το δεκατιανό ή το μεσημεριανό του Σαββάτου αλλά ο χρόνος σας πιέζει, αυτή η συνταγή θα σας λύσει τα χέρια. Ξεχάστε το άνοιγμα φύλλου και τις περίπλοκες διαδικασίες. Με 5 απλά υλικά που έχετε ήδη στο ψυγείο σας, θα φτιάξετε την πιο λαχταριστή και αφράτη τυρόπιτα που έχετε δοκιμάσει ποτέ.
Η τυρόπιτα "της τεμπέλας" ή αλλιώς η τυρόπιτα χωρίς φύλλο, έχει γίνει viral για έναν πολύ απλό λόγο: είναι πεντανόστιμη και δεν λερώνεις σχεδόν καθόλου την κουζίνα σου.
Τα υλικά που θα χρειαστείτε:
- 500γρ. φέτα θρυμματισμένη
- 2 κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι
- 3 αυγά
- 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
- 2 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
Εκτέλεση:
- Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύετε τα αυγά, το γιαούρτι και το λάδι μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα.
- Προσθέτετε τη φέτα και σιγά σιγά το αλεύρι, ανακατεύοντας απαλά με μια σπάτουλα.
- Αδειάζετε το μείγμα σε ένα λαδωμένο πυρέξ ή ταψί.
- Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια.
Tip: Για έξτρα γεύση, πασπαλίστε με λίγο σουσάμι ή κεφαλοτύρι πριν το βάλετε στο φούρνο!