Η πιο εύκολη τυρόπιτα της στιγμής: Χωρίς φύλλο, έτοιμη σε 5 λεπτά για το τραπέζι του Σαββάτου

Αν ψάχνετε την ιδανική λύση για το δεκατιανό ή το μεσημεριανό του Σαββάτου αλλά ο χρόνος σας πιέζει, αυτή η συνταγή θα σας λύσει τα χέρια. Ξεχάστε το άνοιγμα φύλλου και τις περίπλοκες διαδικασίες. Με 5 απλά υλικά που έχετε ήδη στο ψυγείο σας, θα φτιάξετε την πιο λαχταριστή και αφράτη τυρόπιτα που έχετε δοκιμάσει ποτέ.

Η τυρόπιτα "της τεμπέλας" ή αλλιώς η τυρόπιτα χωρίς φύλλο, έχει γίνει viral για έναν πολύ απλό λόγο: είναι πεντανόστιμη και δεν λερώνεις σχεδόν καθόλου την κουζίνα σου.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

500γρ. φέτα θρυμματισμένη

2 κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι

3 αυγά

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

2 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύετε τα αυγά, το γιαούρτι και το λάδι μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα.

Προσθέτετε τη φέτα και σιγά σιγά το αλεύρι, ανακατεύοντας απαλά με μια σπάτουλα.

Αδειάζετε το μείγμα σε ένα λαδωμένο πυρέξ ή ταψί.

Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια.



Tip: Για έξτρα γεύση, πασπαλίστε με λίγο σουσάμι ή κεφαλοτύρι πριν το βάλετε στο φούρνο!