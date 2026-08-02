Η πιο λαχταριστή και δροσερή λεμονόπιτα με αφράτη σαντιγί

Αν ψάχνετε το απόλυτο καλοκαιρινό γλυκό που συνδυάζει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο γλυκό και το ξινό, αυτή η λεμονόπιτα (Lemon Pie) είναι η απάντηση. Με τραγανή βάση από μπισκότο, πλούσια κρεμώδη γέμιση λεμονιού και ανάλαφρη σαντιγί στην κορυφή, είναι πραγματικά ακαταμάχητη!

Υλικά

Για τη βάση μπισκότου:

210 γρ. τριμμένο μπισκότο (τύπου Digestive ή Graham crackers)

3 κ.σ. ζάχαρη

75 γρ. βούτυρο, λιωμένο

Για τη γέμιση λεμονιού:

2 κουτιά (800 γρ. συνολικά) ζαχαρούχο γάλα

4 κρόκοι αυγών

180 ml φρέσκος χυμός λεμονιού (περίπου 3/4 φλιτζανιού)

1 κ.σ. ξύσμα λεμονιού

Για τη σαντιγί (επικάλυψη):

240 ml κρέμα γάλακτος (πλήρης, παγωμένη)

2 κ.σ. άχνη ζάχαρη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Προετοιμασία της βάσης:

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το τριμμένο μπισκότο, τη ζάχαρη και το λιωμένο βούτυρο μέχρι να σχηματιστεί ένα μείγμα σαν βρεγμένη άμμος. Πιέζουμε το μείγμα ομοιόμορφα στον πάτο και τα τοιχώματα μιας ταρτιέρας 23 εκατοστών. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175°C για 10 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς.

Ετοιμασία της γέμισης:

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε το ζαχαρούχο γάλα, τους κρόκους αυγών, τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού μέχρι το μείγμα να γίνει λείο και ομοιογενές.

Ψήσιμο και πάγωμα:

Αδειάζουμε τη γέμιση πάνω από την ψημένη βάση μπισκότου. Ψήνουμε στους 175°C για 20 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθούν οι άκρες (το κέντρο μπορεί να τρέμει ελαφρώς). Βγάζουμε από τον φούρνο, αφήνουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια τη βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες μέχρι να παγώσει καλά.

Επικάλυψη και σερβίρισμα:

Χτυπάμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος με την άχνη ζάχαρη και τη βανίλια μέχρι να σχηματιστεί μια σφιχτή σαντιγί. Απλώνουμε τη σαντιγί πάνω από την παγωμένη λεμονόπιτα και σερβίρουμε κατευθείαν από το ψυγείο.