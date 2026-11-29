Η αγκαλιά και το φιλί του Μάριου Ηλιόπουλου στον Ζίνι μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 3-2 σε ένα μεγάλο ντέρμπι που διεξήχθη στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League. Η νίκη της Ένωσης ήρθε χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Ζίνι στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο «ισχυρός άνδρας» της ομάδας, έσπευσε να συγχαρεί τον «χρυσό» σκόρερ, καθώς και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής και η επικράτηση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ κατέκτησε μια σημαντική νίκη στο μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με τελικό σκορ 3-2. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από έντονο αγωνιστικό ρυθμό και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι τις τελευταίες στιγμές της.

Οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης επέδειξαν μεγάλη μαχητικότητα, παλεύοντας με όλες τους τις δυνάμεις μέχρι το τέλος του αγώνα. Η προσπάθειά τους είχε ως αποτέλεσμα να «λυγίσουν» τους Θεσσαλονικείς, εξασφαλίζοντας την επικράτηση μπροστά στους δικούς τους οπαδούς, οι οποίοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση.

Το καθοριστικό γκολ του Ζίνι στις καθυστερήσεις

Ο Ζίνι αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς ήταν ο ποδοσφαιριστής που σημείωσε το γκολ της νίκης για την ΑΕΚ. Το τέρμα αυτό, το οποίο αποδείχθηκε «χρυσό», επιτεύχθηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, αλλάζοντας τα δεδομένα του σκορ.

Η επίτευξη του καθοριστικού αυτού γκολ στις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης χάρισε στην ΑΕΚ τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Η συμβολή του Ζίνι ήταν καθοριστική για την έκβαση του ντέρμπι, καθώς το γκολ του εξασφάλισε τη νίκη της ομάδας του απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η αγκαλιά και το πατρικό φιλί του Μάριου Ηλιόπουλου στον «χρυσό» σκόρερ

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος κατέχει τη θέση του «ισχυρού άνδρα» της Ένωσης, κινήθηκε με γρήγορα βήματα προς τον Ζίνι. Ο Ηλιόπουλος αγκάλιασε θερμά τον νεαρό ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την έντονη ικανοποίησή του για την καθοριστική συμβολή του στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε ένα πατρικό φιλί στο μέτωπο του Ζίνι, θέλοντας να τον ευχαριστήσει προσωπικά για το γκολ της νίκης στο μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Η κίνηση αυτή του «ισχυρού άνδρα» της ομάδας υπογράμμισε τη σημασία του τέρματος και την αναγνώριση της προσπάθειας και της απόδοσης του παίκτη.

Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της Ένωσης για τη μαχητικότητα

Πέραν του Ζίνι, ο Μάριος Ηλιόπουλος επέκτεινε τα συγχαρητήριά του και προς τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ο «ισχυρός άνδρας» της ομάδας αναγνώρισε τη συνολική προσπάθεια και την αγωνιστικότητα που επέδειξαν όλοι οι παίκτες καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης αναμέτρησης.

Τα συγχαρητήρια αφορούσαν το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές «πάλεψαν» με επιμονή μέχρι τέλους, δείχνοντας αποφασιστικότητα και πείσμα για να φτάσουν στη νίκη απέναντι στους Θεσσαλονικείς. Η σπουδαία αυτή επικράτηση επί του ΠΑΟΚ χάρισε στην ΑΕΚ ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα στην 12η αγωνιστική της Super League, ενισχύοντας την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit