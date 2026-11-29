Ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου η 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η οποία περιλάμβανε δύο ντέρμπι σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και Νέα Φιλαδέλφεια. Τα αποτελέσματα των αγώνων διαμόρφωσαν εκ νέου τη βαθμολογία, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει την ακάθεκτη πορεία του. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ σημείωσαν επίσης σημαντικές νίκες, διατηρώντας τις θέσεις τους στην κορυφή.

Η εξέλιξη της 12ης αγωνιστικής και η κορυφή της βαθμολογίας

Η 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League έφτασε στο τέλος της την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και κρίσιμα αποτελέσματα. Οι τέσσερις αναμετρήσεις της ημέρας καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες στην κορυφή και τη μέση της βαθμολογίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα δύο ντέρμπι που διεξήχθησαν, καθώς και οι αναμετρήσεις που επηρέασαν τις θέσεις για την τετράδα και την παραμονή. Η βαθμολογία διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων, με τις ομάδες να συνεχίζουν την προσπάθειά τους στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός ακάθεκτος στο Περιστέρι

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Περιστέρι, επιδεικνύοντας την ανωτερότητά του. Η ομάδα του Παναθηναϊκού συνέτριψε τον Ατρόμητο με σκορ 4-0, σε μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε την εξαιρετική της φόρμα.

Με αυτή την εντυπωσιακή νίκη, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ακάθεκτη πορεία του προς την κατάκτηση του τίτλου. Η ομάδα διατηρεί την πρωτοπορία στη βαθμολογία, δείχνοντας σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε κάθε αναμέτρηση.

Νίκη για τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης», διεξήχθη ένα από τα δύο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Άρη. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 2-0, σε μια αναμέτρηση που τους έδωσε σημαντικούς βαθμούς.

Και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού σημειώθηκαν από τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός παρέμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, διατηρώντας τη διαφορά των τεσσάρων βαθμών από τους πρωτοπόρους «πράσινους».

Η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον και πολλές συγκινήσεις. Η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 3-2, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στις τελευταίες στιγμές.

Το νικητήριο γκολ για την ΑΕΚ ήρθε με «buzzer beater» από τον Ζίνι, προσφέροντας ένα δραματικό φινάλε στον αγώνα και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της. Με αυτή την επικράτηση, η ΑΕΚ έφτασε εκ νέου στους επτά βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για τον τίτλο.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ, μετά την ήττα του σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, βρίσκεται πλέον έντεκα βαθμούς μακριά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, καθιστώντας πιο δύσκολη την προσπάθειά του για την κορυφή του πρωταθλήματος.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες και πλησιάζει την τετράδα

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής, ο ΟΦΗ κατάφερε να επιστρέψει στις νικηφόρες εμφανίσεις, σημειώνοντας ένα σημαντικό τρίποντο. Η κρητική ομάδα επικράτησε του Λεβαδειακού με σκορ 1-0, ένα αποτέλεσμα που της δίνει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια.

Με αυτή τη νίκη, ο ΟΦΗ παρέμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ταυτόχρονα πλησίασε την τέταρτη θέση. Η ομάδα διατηρεί έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για μια καλύτερη κατάταξη στο πρωτάθλημα, με στόχο την είσοδο στην πρώτη τετράδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko