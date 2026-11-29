ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Ο Ζίνι χάρισε τη νίκη στις καθυστερήσεις σε ένα ντέρμπι πέντε γκολ

Η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 3-2 σε ένα απίθανο και συναρπαστικό ντέρμπι που διεξήχθη την Κυριακή (29/11) στην Allwyn Arena της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ζίνι αναδείχθηκε ο «χρυσός» σκόρερ, καθώς με κεφαλιά στο 90+3' της αναμέτρησης χάρισε τη νίκη στην Ένωση. Το παιχνίδι, για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είχε δραματική εξέλιξη με πέντε γκολ, κρατώντας την αγωνία αμείωτη μέχρι τις καθυστερήσεις.

Η αρχική υπεροχή του ΠΑΟΚ και το προβάδισμα της ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, εκμεταλλευόμενος προβλήματα της ΑΕΚ στην ανασταλτική λειτουργία. Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Μπάνζα απείλησε, βρέθηκε πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ, απέφυγε τον Ρέλβας και σούταρε με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Στρακόσα.

Στο 16ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Γιαννούλη στον Κοϊτά, αλλά ο Βόσνιος διαιτητής έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Πέντε λεπτά αργότερα, στο 21', ο Στρακόσα μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το αριστερό πλασέ του Ζίβκοβιτς.

Η πρώτη ουσιαστική επίσκεψη της Ένωσης στην αντίπαλη περιοχή, στο 24ο λεπτό, έφερε και το 1-0. Ο Μάγερ συνδυάστηκε διαδοχικά με τους Γιόβιτς και Βάργκα, προτού ανοίξει το παιχνίδι προς τα αριστερά. Ο προωθημένος Πήλιος πάσαρε στον αμαρκάριστο Γιόβιτς, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα από το ύψος του πέναλτι.

Ευκαιρίες και δεύτερο γκολ πριν την ανάπαυλα

Δέκα λεπτά αργότερα, στο 34', ο Πήλιος βρέθηκε ξανά σε θέση βολής έπειτα από την ταχύτατη ανάπτυξη του Κοϊτά από τα δεξιά, όμως ο Αλβανός αμυντικός αστόχησε να διπλασιάσει τα τέρματα των γηπεδούχων.

Οι Θεσσαλονικείς απάντησαν με δεύτερο δοκάρι του Μπάνζα στο 37ο λεπτό, αυτή τη φορά οριζόντιο, με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Κένι. Στο 45ο λεπτό, ο Μπάνζα τροφοδότησε τον Εντιαγέ, ο οποίος ξεπέρασε σε ταχύτητα τον Μουκουντί και βρέθηκε απέναντι στον Στρακόσα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε με τα πόδια, με τον Μουκουντί να δυσκολεύει καθοριστικά την προσπάθεια του επιθετικού του ΠΑΟΚ, κρατώντας το προβάδισμα της ΑΕΚ.

Το 2-0 της ΑΕΚ και η άμεση απάντηση του ΠΑΟΚ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ευκαιρίες εκατέρωθεν, με τους Μάγερ, Βάργκα και Εντιαγέ να απειλούν στο 53ο λεπτό. Στο 61ο λεπτό, ο Τσιφτσής απέκρουσε εντυπωσιακά προσπάθεια του Γιόβιτς.

Στο 63ο λεπτό, ο Κοϊτά έγραψε το 2-0 με εξαιρετική προσωπική ενέργεια στην αντεπίθεση, δίνοντας ένα φαινομενικά ασφαλές προβάδισμα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Λίγο αργότερα, ο Ζίνι αντικατέστησε τον Βάργκα, ο οποίος είχε τραυματιστεί.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιστρέψει από το σε βάρος του 2-0. Οι επιθετικές αλλαγές του Αλέσιο Λίσι έδωσαν νέα πνοή στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι μείωσαν στο 74ο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς. Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, στο 77ο λεπτό, ο Σερί Εντιαγέ ισοφάρισε σε 2-2, έπειτα από σέντρα του Σέρβου Ζίβκοβιτς, μουδιάζοντας την Allwyn Arena και χάνοντας ένα προβάδισμα δύο γκολ.

Η δραματική εξέλιξη και το «χρυσό» γκολ του Ζίνι

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ολική ανατροπή, με τον Μύθου να χάνει δύο σημαντικές ευκαιρίες στο 85ο και στο 86ο λεπτό, απέναντι σε μία κουρασμένη ΑΕΚ. Τον τελευταίο λόγο, όμως, είχε η ΑΕΚ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, συγκεκριμένα στο 90+3', ο Κοϊτά σούταρε με δύναμη από πλάγια θέση στο ύψος της μεγάλης περιοχής.

Ο Ζίνι έβαλε πανέξυπνα το κεφάλι του, βρήκε δίχτυα και πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους συμπαίκτες του, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και βάζοντας ξανά «φωτιά» στο γήπεδο. Ούτε η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ» στάθηκε ικανή να χαλάσει το ποδοσφαιρικό θέαμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση αποσπάστηκε τέσσερις βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, έχοντας μάλιστα έναν αγώνα λιγότερο, παραμένοντας δυνατά στη διεκδίκηση της κορυφής και αφήνοντας τους Θεσσαλονικείς αρκετά πίσω στη βαθμολογία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki