Ένα συναρπαστικό ντέρμπι διεξήχθη ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, το οποίο ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 2-2, παρά το γεγονός ότι η «Ένωση» είχε προηγηθεί με δύο τέρματα. Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ μέσα σε λίγα λεπτά, με πρωταγωνιστές τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Μπάμπα Εντιαγέ, οι οποίοι «πάγωσαν» την Allwyn Arena.

Το προβάδισμα της ΑΕΚ με Γιόβιτς και Κοϊτά

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να προηγηθεί στο σκορ. Μετά το 1-0 που είχε πετύχει ο Γιόβιτς, η «Ένωση» φάνηκε να «καθαρίζει» το παιχνίδι, διευρύνοντας το προβάδισμά της.

Συγκεκριμένα, στο 62ο λεπτό, ο Κοϊτά εκμεταλλεύτηκε μια τρομερή μπαλιά του Μάγερ. Ο Μάγερ πήρε την μπάλα στο χώρο του κέντρου και είδε τον Κοϊτά στη δεξιά πλευρά της επίθεσης της ΑΕΚ να έχει πολύ χώρο. Άμεσα έκανε την μπαλιά, με τον εξτρέμ της «Ένωσης» να πραγματοποιεί μια καταπληκτική προσποίηση στον Χατζηδιάκο. Στη συνέχεια, σούταρε με το αριστερό, νικώντας τον Τσιφτσή και διαμορφώνοντας το 2-0, βάζοντας ακόμα πιο δύσκολα στον ΠΑΟΚ.

Η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ και τα δοκάρια

Παρά το εις βάρος τους 2-0, οι Θεσσαλονικείς δεν τα παράτησαν και έδειξαν αποφασιστικότητα να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Πριν καν βρουν δίχτυα, είχαν ήδη απειλήσει την εστία της ΑΕΚ, έχοντας δύο δοκάρια στην αναμέτρηση, γεγονός που προμήνυε την αντίδρασή τους.

Η επιμονή τους τελικά απέδωσε καρπούς, καθώς κατάφεραν να μειώσουν το σκορ και να ξαναμπούν δυναμικά στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος, δείχνοντας ότι είχαν ακόμα δυνάμεις και πίστη για την ανατροπή.

Η μείωση του σκορ από τον Ζίβκοβιτς

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε στο 73ο λεπτό, όταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς κατάφερε να βρει δίχτυα. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής συνδυάστηκε άψογα με τον Εντιαγέ, ο οποίος του έδωσε την ασίστ. Ο Ζίβκοβιτς στόπαρε την μπάλα με το στήθος και με ένα κοντινό πλασέ με το αριστερό, μείωσε σε 2-1.

Το γκολ αυτό έδωσε νέα πνοή στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά κατάφεραν να φέρουν το ντέρμπι σε ισορροπία, αλλάζοντας εντελώς τη ροή του αγώνα και δημιουργώντας μια νέα δυναμική.

Η ισοφάριση του Εντιαγέ και το «πάγωμα» της Allwyn Arena

Η ολική ανατροπή για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε στο 77ο λεπτό. Οι ρόλοι άλλαξαν, με τον Ζίβκοβιτς να κάνει αυτή τη φορά τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά. Ο Μπάμπα Εντιαγέ βγήκε από την πλάτη του Μουκουντί, ο οποίος δεν αντέδρασε σωστά στη φάση, και νίκησε κατά κράτος τον αμυντικό της ΑΕΚ στη μονομαχία.

Με μια προβολή στη μικρή περιοχή, ο Εντιαγέ σκόραρε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 στο ματς. Η Νέα Φιλαδέλφεια «πάγωσε», καθώς το παιχνίδι έμοιαζε να έχει «καθαρίσει» για την ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει, αφήνοντας τους φιλάθλους της «Ένωσης» άφωνους.

Η συμβολή των πρωταγωνιστών στην αναμέτρηση

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ. Με τη συμμετοχή του και στα δύο γκολ της ομάδας του, έφτασε συνολικά τα 7 γκολ στη Super League, ενώ παράλληλα έχει και 6 ασίστ στο ενεργητικό του, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική του παρουσία.

Από την πλευρά του, ο Μπάμπα Εντιαγέ, εκτός από την ασίστ που έδωσε στον Ζίβκοβιτς, πέτυχε και το 6ο του τέρμα στο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ισοφάριση και στην τελική διαμόρφωση του αποτελέσματος του ντέρμπι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta