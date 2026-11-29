Η Μάντσεστερ Σίτι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τις διαιτητικές αποφάσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με την Άρσεναλ. Οι «πολίτες» ζητούν επίσημες και αναλυτικές εξηγήσεις από τους αρμόδιους φορείς για μια σειρά από γεγονότα που σημάδεψαν την αναμέτρηση. Το παιχνίδι, που διεξήχθη στο «Έμιρεϊτς», έληξε ισόπαλο με σκορ 2-2, αφήνοντας έντονα παράπονα στην πλευρά της Σίτι.

Έντονα παράπονα για κρίσιμες φάσεις

Η δυσαρέσκεια της Μάντσεστερ Σίτι εστιάζεται σε συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον σύλλογο, επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα. Ως αποκορύφωμα των παραπόνων τους, οι «πολίτες» αναφέρουν τη φάση από την οποία προήλθε το τέρμα της ισοφάρισης για τους «κανονιέρηδους», στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της Σίτι υποστηρίζουν ότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του ποδοσφαιριστή Γκάμπριελ στον τερματοφύλακα Τζανλουίτζι Ντοναρούμα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήρθε σε επαφή με τον Ιταλό τερματοφύλακα χρησιμοποιώντας τον αγκώνα του. Παρά την επαφή αυτή, ο Τίμπερ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τον έλεγχο της συγκεκριμένης φάσης από το Σύστημα Υποβοήθησης Διαιτητή (VAR), το τέρμα κατακυρώθηκε κανονικά, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι. Επιπλέον, οι «πολίτες» εξέφρασαν παράπονα και για μία άλλη φάση, η οποία συνέβη στην τελευταία στιγμή του αγώνα. Πρόκειται για μία κεφαλιά του Γκβάρντιολ, όπου φέρεται να υπήρξε χέρι του Γκιόκερες μέσα στην περιοχή, ωστόσο η διαιτητική ομάδα δεν υπέδειξε πέναλτι.

Επίσημη ανακοίνωση και επιστολή στην Pro Ref

Η δυσαρέσκεια των «πολιτών» δεν περιορίστηκε στις διαμαρτυρίες που εκφράστηκαν εντός του αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια του ντέρμπι. Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου προχώρησε στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης, γνωστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την πρόθεσή της να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει επίσημη επιστολή τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, προς την Pro Ref. Με την επιστολή αυτή, ο σύλλογος απαιτεί αναλυτικές εξηγήσεις τόσο για τις αποφάσεις που έλαβαν οι διαιτητές εντός του αγωνιστικού χώρου, όσο και για τον τρόπο εφαρμογής και χρήσης του συστήματος VAR στις επίμαχες φάσεις του αγώνα.

Οι απαιτήσεις των «πολιτών»

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Μάντσεστερ Σίτι εκφράζει με σαφήνεια τη θέση της. «Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ιδιαίτερα απογοητευμένη από μια σειρά αποφάσεων που έλαβαν οι διαιτητές κατά τη διάρκεια της σημερινής αναμέτρησης με την Άρσεναλ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Ο σύλλογος τονίζει την πρόθεσή του να επιδιώξει πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία. «Ο σύλλογος θα αποστείλει επίσημη επιστολή στην Pro Ref τη Δευτέρα, ζητώντας πλήρεις εξηγήσεις για τις καθοριστικές αποφάσεις του αγώνα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στον αγωνιστικό χώρο όσο και της εφαρμογής του VAR», προσθέτει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας την επιμονή της Σίτι για λεπτομερή ενημέρωση.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Μάντσεστερ Σίτι δηλώνει την προσδοκία της για μία ολοκληρωμένη απάντηση και δεσμεύεται να συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ομάδας. «Αναμένουμε μια λεπτομερή απάντηση και θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε και να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του συλλόγου, των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων μας», καταλήγει η δήλωση, δείχνοντας την αποφασιστικότητα του συλλόγου να παρακολουθήσει το θέμα μέχρι τέλους.

Η διαιτησία στο επίκεντρο της Premier League

Το ζήτημα της διαιτησίας βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της συζήτησης, αυτή τη φορά μετά το μεγάλο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Σίτι. Γεγονότα όπως αυτά δείχνουν ότι προβλήματα με τις διαιτητικές αποφάσεις μπορούν να συμβούν ακόμα και στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.

Η Premier League, που θεωρείται από πολλούς ως το κορυφαίο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα παγκοσμίως, δεν μένει ανεπηρέαστη από τέτοιου είδους ζητήματα. Η επίσημη διαμαρτυρία της Μάντσεστερ Σίτι αναδεικνύει την ευαισθησία των συλλόγων σε αποφάσεις που κρίνουν την έκβαση σημαντικών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko