Το όνομα του Ίσακ Μπιέρκεμπο βρέθηκε στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων για τον Παναθηναϊκό, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να ενισχύει τις φήμες μέσω δηλώσεών του στη Σουηδία. Ωστόσο, από την πλευρά του «τριφυλλιού» διαψεύδεται κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδιαφέρον ή επαφή με τον 23χρονο εξτρέμ. Οι «πράσινοι» ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία, ενώ παράλληλα αναζητούν ενίσχυση για το αριστερό άκρο της επίθεσης.

Οι δηλώσεις του Ίσακ Μπιέρκεμπο

Ο Ίσακ Μπιέρκεμπο, 23 ετών, ο οποίος αγωνίζεται ως εξτρέμ, έδωσε τροφή στη σχετική φημολογία λίγο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ομάδα του, τη Σίριους. Κληθείς να σχολιάσει το φερόμενο ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό, ο ποδοσφαιριστής άφησε να εννοηθεί πως έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπήρξε «επαφή» με τους «πράσινους».

Σε δηλώσεις του, ο Μπιέρκεμπο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Παναθηναϊκός θα ήταν ένας εξαιρετικός προορισμός. Η Αθήνα έχει πολύ ήλιο και είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα. Ο χρόνος θα δείξει». Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής συνέβαλε στην κατάκτηση του πρώτου σουηδικού τίτλου της Σίριους, έχοντας σημειώσει 15 γκολ στο πρωτάθλημα και δώσει επτά ασίστ. Το συμβόλαιό του με τη σουηδική ομάδα έχει διάρκεια έως το 2029. Πέρα από τον Παναθηναϊκό, αναφέρεται ότι και σύλλογοι της Serie A παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Η κατηγορηματική διάψευση από τον Παναθηναϊκό

Παρά τις δηλώσεις του Ίσακ Μπιέρκεμπο και τη φημολογία που αναπτύχθηκε, τα δεδομένα που προκύπτουν από την πλευρά του Παναθηναϊκού είναι εντελώς διαφορετικά. Από το «τριφύλλι» διαψεύδεται κατηγορηματικά όχι μόνο η ύπαρξη οποιασδήποτε επαφής με την πλευρά του ποδοσφαιριστή ή της σουηδικής ομάδας, αλλά και το συνολικό ενδιαφέρον για την περίπτωση του Μπιέρκεμπο.

Οι «πράσινοι» ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με τον 23χρονο εξτρέμ και ότι οι πληροφορίες περί ενδιαφέροντος δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η θέση του συλλόγου είναι σαφής, απορρίπτοντας πλήρως τα σενάρια που τον συνδέουν με τον Σουηδό ποδοσφαιριστή.

Η προτεραιότητα για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της επίθεσης

Ανεξάρτητα από την περίπτωση του Ίσακ Μπιέρκεμπο, ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ως μία από τις βασικές του προτεραιότητες την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Αυτή η ανάγκη ενίσχυσης είναι ιδιαίτερα έντονη ενόψει της επερχόμενης χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η αναζήτηση για έναν νέο εξτρέμ έχει ενταθεί, ειδικά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο. Ο τραυματισμός του Αντίνο δημιούργησε ένα κενό στη συγκεκριμένη θέση, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για την άμεση κάλυψή του με έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να προσφέρει λύσεις.

Οι αναζητήσεις στην αγορά και οι αρμόδιοι

Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας, οι «πράσινοι» εξετάζουν ήδη τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά. Το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης διαφόρων περιπτώσεων ποδοσφαιριστών που θα μπορούσαν να καλύψουν τις απαιτήσεις της ομάδας για τη συγκεκριμένη θέση.

Οι Τζέικομπ Νίστρουπ και Στέφανο Κοτσόλης είναι τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει να καταλήξουν στον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα πληροί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον σύλλογο για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko