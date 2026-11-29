Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με σκορ 2-0 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η νίκη αυτή, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να βρεθούν εκ νέου τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Πειραιά αναδείχθηκε ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα της αναμέτρησης.

Η επικράτηση του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη

Η ομάδα του Ολυμπιακού κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα του Άρη, το «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με το τελικό σκορ 2-0 υπέρ των φιλοξενούμενων. Αυτή η αναμέτρηση εντασσόταν στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ενός από τα κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα.

Με αυτή την επικράτηση, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τρεις σημαντικούς βαθμούς, οι οποίοι τον έφεραν ξανά σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Η νίκη αυτή θεωρείται σημαντική για την ομάδα του Πειραιά, καθώς διατηρεί τις ελπίδες της για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Ζότα Σίλβα σε ρόλο πρωταγωνιστή

Ο Πορτογάλος επιθετικός του Ολυμπιακού, Ζότα Σίλβα, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ που οδήγησαν την ομάδα του στη νίκη. Η απόδοσή του χαρακτηρίστηκε ως «ρεσιτάλ» από τις πηγές, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ζότα Σίλβα, με την αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία, κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό 2-0, δίνοντας το προβάδισμα και στη συνέχεια «κλειδώνοντας» τη νίκη για τους «ερυθρόλευκους». Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Οι δημιουργοί των τερμάτων του Ολυμπιακού

Πίσω από τα δύο τέρματα που σημείωσε ο Ζότα Σίλβα, υπήρχαν δύο σημαντικοί δημιουργοί από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Μανώλης Σάλιακας και ο Κώστας Φορτούνης ήταν οι ποδοσφαιριστές που προσέφεραν τις ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των γκολ.

Η συνεργασία των παικτών αυτών στην επίθεση των Πειραιωτών αποδείχθηκε αποτελεσματική, καθώς οι πάσες τους μετατράπηκαν σε τέρματα από τον Πορτογάλο επιθετικό. Η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και στην τελική προσπάθεια ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η εξέλιξη και η επικράτηση των «ερυθρόλευκων»

Στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, ο Άρης ήταν η ομάδα που προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού, δημιουργώντας κάποιες φάσεις. Ωστόσο, οι προσπάθειες των γηπεδούχων δεν απέφεραν κάποιο τέρμα, με το σκορ να παραμένει αμετάβλητο ή να διαμορφώνεται αργότερα.

Στην επανάληψη, η εικόνα του αγώνα άλλαξε, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τα ηνία και να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Αυτή η αλλαγή στην απόδοση του Ολυμπιακού οδήγησε σε μία σχετικά άνετη επικράτηση, καθώς κατάφεραν να ελέγξουν το παιχνίδι και να φτάσουν στη νίκη με το τελικό 2-0.

Με πληροφορίες από: Athletiko