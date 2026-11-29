Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ, αποχώρησε υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Bundesliga. Ο 19χρονος άσος δέχθηκε χτύπημα στο δεξί πόδι, αναγκάζοντας την ομάδα του σε αναγκαστική αλλαγή. Πρόκειται για την τρίτη ατυχία που αντιμετωπίζει τη φετινή σεζόν, με την αγωνία για την κατάσταση της υγείας του να είναι έκδηλη.

Ο νέος τραυματισμός και η αναγκαστική αποχώρηση

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός, αποκόμισε ένα νέο πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο αγώνας αυτός διεξαγόταν στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Bundesliga, προσθέτοντας μια ακόμη ατυχία στην τρέχουσα σεζόν του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Το περιστατικό συνέβη στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Καρέτσας δέχθηκε χτύπημα στο δεξί του πόδι από μαρκάρισμα του Φακούντο Μεδίνα. Ο 19χρονος άσος σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να πονάει έντονα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού επιτελείου της Ντόρτμουντ, ο Καρέτσας δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει το παιχνίδι. Αναγκάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το γήπεδο, με τον Φάμπιο Σίλβα να τον αντικαθιστά στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η καθοριστική συμβολή πριν τον τραυματισμό

Πριν από τον άτυχο τραυματισμό του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αναμέτρηση. Η παρουσία του στο αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ, μια επιλογή του προπονητή Νίκου Κόβατς, είχε δικαιωθεί πλήρως από την απόδοσή του στα πρώτα λεπτά.

Μόλις στο 8ο λεπτό του αγώνα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έδωσε μία καθοριστική ασίστ στον Φέλιξ Νμέτσα. Αυτή η πάσα οδήγησε στο γκολ που άνοιξε το σκορ, δίνοντας το προβάδισμα 1-0 στους Βεστφαλούς.

Μια σεζόν γεμάτη ατυχίες για τον νεαρό άσο

Αυτός ο πρόσφατος τραυματισμός αποτελεί μία ακόμη ατυχία για τον νεαρό μεσοεπιθετικό, ο οποίος φέτος δεν λέει να απαλλαγεί από την κακοδαιμονία που τον κυνηγάει. Η φετινή σεζόν έχει σημαδευτεί από μια σειρά προβλημάτων υγείας και απρόοπτων γεγονότων για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Μία από τις προηγούμενες ατυχίες του καταγράφηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο έπειτα από αδιαθεσία. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της ομάδας του με τη Βιγιαρεάλ, στο πλαίσιο του Champions League.

Επιπλέον, στις 17 Οκτωβρίου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε υποστεί τραυματισμό στον αστράγαλο. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα σε μία άλλη αναμέτρηση, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Ουνιόν Βερολίνου, προσθέτοντας ένα ακόμη πρόβλημα στο ιατρικό του δελτίο.

Αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Μετά τον νέο αυτό τραυματισμό στο δεξί του πόδι, άπαντες στις τάξεις της Ντόρτμουντ βρίσκονται σε κατάσταση αγωνίας. Όλοι περιμένουν με ανυπομονησία τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες πρόκειται να υποβληθεί ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής.

Οι εξετάσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς θα καθορίσουν το ακριβές μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και τον χρόνο αποκατάστασής του.

Με πληροφορίες από: Athletiko