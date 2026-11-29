Ο Σιμόν Μπάνζα βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων κατά τη διάρκεια του ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, καθώς στάθηκε δύο φορές άτυχος, βλέποντας την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι. Οι προσπάθειές του να σκοράρει δεν καρποφόρησαν, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να μην καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση του 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ. Το γεγονός αυτό σημάδεψε την παρουσία του Κονγκολέζου επιθετικού στον αγώνα, αφήνοντας μία αίσθηση χαμένων ευκαιριών για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η διπλή ατυχία του Κονγκολέζου επιθετικού

Ο Σιμόν Μπάνζα, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, βίωσε μία ιδιαίτερα άτυχη βραδιά στο ντέρμπι της ομάδας του με την ΑΕΚ. Για δεύτερη φορά εντός του αγώνα, η προσπάθειά του να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σταμάτησε στο δοκάρι της αντίπαλης εστίας. Αυτή η διπλή ατυχία στέρησε από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να φτάσει σε ένα κρίσιμο γκολ, το οποίο θα έφερνε το παιχνίδι στην ισοπαλία 1-1. Η στιγμή αυτή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς ο ΠΑΟΚ αναζητούσε επίμονα την ισοφάριση.

Η πρώτη φορά που ο Μπάνζα είδε την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι σημειώθηκε νωρίς στην αναμέτρηση, μόλις στο 4ο λεπτό. Τότε, ο Κονγκολέζος επιθετικός είχε επιχειρήσει ένα σουτ, το οποίο κατέληξε με δύναμη στο δοκάρι. Η επανάληψη αυτής της ατυχίας, αργότερα στο παιχνίδι, ενέτεινε την απογοήτευση τόσο του ίδιου του παίκτη όσο και των συμπαικτών του, καθώς η ομάδα προσπαθούσε να ανατρέψει την κατάσταση.

Η κρίσιμη φάση του 37ου λεπτού

Η δεύτερη και πιο πρόσφατη περίπτωση ατυχίας για τον Σιμόν Μπάνζα εκτυλίχθηκε στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε μία οργανωμένη επίθεση του ΠΑΟΚ, ο Κένι ανέλαβε να εκτελέσει μία σέντρα από πλάγια θέση. Η μπάλα, μετά την εκτέλεση της σέντρας, κατευθύνθηκε προς την περιοχή της ΑΕΚ, όπου ο Μπάνζα περίμενε για να αξιοποιήσει την ευκαιρία. Η συγκεκριμένη φάση ήταν μία από τις πιο επικίνδυνες για την εστία της ΑΕΚ μέχρι εκείνο το σημείο του αγώνα.

Ο Κονγκολέζος επιθετικός, με αποφασιστικότητα, κατάφερε να υπερισχύσει στον αέρα του Μουκουντί, του αμυντικού της ΑΕΚ, σε μία δυνατή μονομαχία. Η κεφαλιά του Μπάνζα ήταν δυνατή και φάνηκε να έχει την πορεία προς τα δίχτυα. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Η μπάλα, αντί να καταλήξει στην εστία, χτύπησε με ορμή στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας από τον ΠΑΟΚ την πολυπόθητη ισοφάριση και διατηρώντας το προβάδισμα της ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ στην αναζήτηση της ισοφάρισης

Το ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ εξελισσόταν με ένταση, και η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρισκόταν σε διαρκή προσπάθεια να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, προκειμένου να ισοφαρίσει το σκορ σε 1-1. Οι ευκαιρίες που δημιουργούνταν ήταν σημαντικές, και η παρουσία του Σιμόν Μπάνζα στην επίθεση ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Η κάθε χαμένη ευκαιρία, και ειδικά αυτές που κατέληγαν στα δοκάρια, δημιουργούσε επιπλέον πίεση στην ομάδα.

Η αδυναμία να επιτευχθεί το γκολ της ισοφάρισης, παρά τις καλές στιγμές και τις προσπάθειες των παικτών, επηρέαζε την ψυχολογία της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να πιέζει, αναζητώντας τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα της ΑΕΚ και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Οι φάσεις με τα δοκάρια του Μπάνζα αποτελούσαν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας, που όμως δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η συμβολή του Κένι και η μονομαχία με τον Μουκουντί

Στη φάση του 37ου λεπτού, η συμβολή του Κένι ήταν καθοριστική για τη δημιουργία της ευκαιρίας. Η ακριβής σέντρα του δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τον Μπάνζα να απειλήσει την εστία της ΑΕΚ. Η συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ στην επίθεση ήταν εμφανής, με στόχο την εκμετάλλευση κάθε πιθανού κενού στην αντίπαλη άμυνα. Ο Κένι, με την ενέργειά του, έδωσε την πάσα στον Μπάνζα για να ολοκληρώσει τη φάση.

Η μονομαχία στον αέρα μεταξύ του Σιμόν Μπάνζα και του Μουκουντί ήταν μία χαρακτηριστική στιγμή της έντασης του ντέρμπι. Ο Κονγκολέζος επιθετικός επέδειξε την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι, κερδίζοντας την κεφαλιά απέναντι στον αμυντικό της ΑΕΚ. Παρά την επιτυχία του να επικρατήσει σε αυτή τη μονομαχία, η τελική κατάληξη της μπάλας στο οριζόντιο δοκάρι στέρησε από τον Μπάνζα τη χαρά του γκολ και από τον ΠΑΟΚ την ισοφάριση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta