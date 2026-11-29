Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με σκορ 83-74, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην Κομποστέλα. Το αποτέλεσμα αυτό είχε ως συνέπεια τον οριστικό αποκλεισμό της «γαλανόλευκης» από τη συνέχεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Έτσι, η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ. Ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, μίλησε για το απογοητευτικό αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για μια «γερή γροθιά στο πρόσωπο».

Η σκληρή ήττα και ο αποκλεισμός

Ο Κώστας Παπανικολάου, ως αρχηγός της «γαλανόλευκης», βγήκε μπροστά και μίλησε για τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας από την τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Κομποστέλα, όπου η Ελλάδα ηττήθηκε με 83-74 από την Ισπανία, ο Παπανικολάου μοιράστηκε τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Είναι μια σκληρή μέρα για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός, προσθέτοντας με έμφαση: «Φάγαμε μια γερή γροθιά στο πρόσωπο σήμερα και είμαστε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου». Η ήττα αυτή σήμανε τον οριστικό αποκλεισμό της Εθνικής από τη διοργάνωση του Κατάρ, αφήνοντας την ομάδα εκτός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Η μάχη απέναντι στην ισχυρή Ισπανία

Αναφερόμενος στην αναμέτρηση, ο Κώστας Παπανικολάου περιέγραψε την αντίπαλη ομάδα ως «εξαιρετική ομάδα, με μεγάλη ταχύτητα». Παρά την ποιότητα του αντιπάλου, ο αρχηγός της Εθνικής τόνισε την προσπάθεια που κατέβαλε η ελληνική ομάδα υπό τις δεδομένες συνθήκες.

«Με βάση τις συνθήκες και τα άτομα που ήταν εδώ, παλέψαμε και προσπαθήσαμε να μείνουμε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος», εξήγησε ο Παπανικολάου. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η συγκέντρωση χάθηκε σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. «Κοντά στο φινάλε χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και η Ισπανία βρήκε πολλά σουτ», δήλωσε, συμπληρώνοντας: «Κάναμε την προσπάθειά μας, αλλά δεν μπορέσαμε να επανέλθουμε».

Το μήνυμα για τη νέα γενιά

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του αποκλεισμού στην επόμενη γενιά Ελλήνων καλαθοσφαιριστών. «Για τη γενιά που έχουμε πίσω μας, σίγουρα δεν είναι καλό να μη συμμετέχουμε στο επίκεντρο κάθε τουρνουά», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως «κάτι αρνητικό».

Παρά την απογοήτευση, ο Κώστας Παπανικολάου διατήρησε μια αισιόδοξη στάση για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. «Πιστεύω ότι έχουμε κάποια παιδιά που έρχονται και θα έχουν τις ευκαιρίες τους να παλέψουν», δήλωσε. Εξέπνευσε την πεποίθηση ότι οι νεότεροι αθλητές «θα βρουν τον τρόπο να φέρουν την ομάδα εκεί που της αξίζει, να ανταγωνίζεται τις καλύτερες ομάδες».

Η κληρονομιά και η επόμενη μέρα

Ο Κώστας Παπανικολάου υπογράμμισε τη δυσκολία της παρούσας κατάστασης και την ευθύνη που νιώθουν οι παίκτες για την επόμενη γενιά. «Σίγουρα δεν θέλαμε να αφήσουμε αυτή την κατάσταση», είπε, αναφερόμενος στον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας επανέλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας ότι «είναι δύσκολο για εμάς να αφήνουμε αυτή την κατάσταση πίσω μας για την επόμενη γενιά». Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν το βάρος του αποτελέσματος και την ελπίδα για μια καλύτερη συνέχεια για το ελληνικό μπάσκετ, με τους νεότερους παίκτες να αναλαμβάνουν τον ρόλο τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta