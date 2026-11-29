Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Κώστας Παπανικολάου, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, όπου η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με σκορ 83-74. Ο Παπανικολάου χαρακτήρισε τη βραδιά ως ιδιαίτερα δύσκολη για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται πλέον εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τόνισε ότι, παρά τη μάχη που δόθηκε, η προσπάθεια των διεθνών παικτών δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Η δύσκολη βραδιά και ο αποκλεισμός

Ο Κώστας Παπανικολάου, ως αρχηγός της εθνικής ομάδας, μίλησε ανοιχτά για τη σημασία της συγκεκριμένης αναμέτρησης και το αποτέλεσμά της. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πρόκειται για μια «δύσκολη βραδιά» για το μπάσκετ της χώρας μας, καθώς η ήττα από την Ισπανία σήμανε τον αποκλεισμό της Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η προσπάθεια που κατέβαλαν οι διεθνείς αθλητές δεν ήταν αρκετή, παρότι πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν υπό τις δεδομένες συνθήκες. Η δήλωσή του υπογράμμισε το αίσθημα της απογοήτευσης για το τελικό αποτέλεσμα, παρά την αγωνιστικότητα που επέδειξαν.

Η αναμέτρηση με την Ισπανία

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Παπανικολάου αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον αντίπαλο, χαρακτηρίζοντας την Ισπανία ως μια «εξαιρετική ομάδα». Περιέγραψε την ισπανική ομάδα να αγωνίζεται με «μεγάλη ταχύτητα και ενέργεια», στοιχεία που συνέβαλαν στην επικράτησή της στον αγώνα της 29ης Νοεμβρίου, ο οποίος έληξε με σκορ 83-74 υπέρ της Ισπανίας.

Ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου, τονίζοντας ότι η Ισπανία κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματά της. Αυτή η αναγνώριση έδειξε τον σεβασμό προς την απόδοση της αντίπαλης ομάδας, παρά την πικρία του αποκλεισμού.

Η κρίσιμη τρίτη περίοδος

Ένα κομβικό σημείο του αγώνα, σύμφωνα με τον Κώστα Παπανικολάου, ήταν η τρίτη περίοδος. Εκεί, όπως δήλωσε, η ελληνική ομάδα «έχασε τη συγκέντρωσή της», κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η απώλεια συγκέντρωσης επέτρεψε στην Ισπανία να πάρει το πάνω χέρι.

Η ισπανική ομάδα, διαθέτοντας «εξαιρετικούς σουτέρ», εκμεταλλεύτηκε πλήρως αυτή την αδυναμία της Ελλάδας. Βρήκε «μεγάλα σουτ» και κατάφερε να τα αξιοποιήσει, δημιουργώντας μια διαφορά που η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να καλύψει μέχρι το τέλος του αγώνα, οδηγώντας στην ήττα και τον αποκλεισμό.

Η προσπάθεια και το τελικό συμπέρασμα

Παρά την ήττα και τον αποκλεισμό, ο Κώστας Παπανικολάου επανέλαβε ότι η ομάδα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και πάλεψε μέχρι το τέλος. Η δήλωσή του «Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά τελικά η προσπάθειά μας δεν ήταν αρκετή» συνοψίζει το αίσθημα της ομάδας μετά το παιχνίδι.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας έδειξε ότι, παρά την απογοήτευση, υπήρξε πλήρης επίγνωση των συνθηκών και της ποιότητας του αντιπάλου. Η αναμέτρηση της 29ης Νοεμβρίου με την Ισπανία, που έληξε 83-74, θα μείνει ως μια δύσκολη στιγμή για την ελληνική ομάδα στο δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko