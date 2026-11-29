Νέα ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής υπέστη έναν τραυματισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Το περιστατικό αυτό έχει σημάνει νέο συναγερμό για την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή.

Νέος συναγερμός για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα

Ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα προκάλεσε εκ νέου ανησυχία στην Ντόρτμουντ. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο επίκεντρο ενός δυσάρεστου γεγονότος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του. Η αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, υποβασταζόμενος, ήταν ένα θέαμα που προβλημάτισε τους ανθρώπους του συλλόγου.

Η ομάδα της Ντόρτμουντ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά το συμβάν που έλαβε χώρα στον αγώνα ενάντια στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο Καρέτσας, ένας από τους νεαρούς παίκτες που ξεχωρίζουν, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το παιχνίδι, προσθέτοντας έναν ακόμα πονοκέφαλο στο ιατρικό επιτελείο και την τεχνική ηγεσία.

Το χρονικό του τραυματισμού στην Bundesliga

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα σημειώθηκε κατά την 11η αγωνιστική της Bundesliga. Η αναμέτρηση διεξαγόταν μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Μπάγερ Λεβερκούζεν, όταν ο νεαρός Έλληνας διεθνής δέχθηκε ένα χτύπημα που τον έθεσε εκτός αγώνα. Το περιστατικό συνέβη στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, μια κρίσιμη στιγμή για την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Πιο αναλυτικά, ο τραυματισμός προήλθε από ενέργεια του παίκτη Μεντίνα της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο Μεντίνα κλώτσησε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στον αστράγαλο, προκαλώντας του άμεσο και έντονο πόνο. Αυτή η ενέργεια οδήγησε στην πτώση του Έλληνα ποδοσφαιριστή στο χορτάρι, όπου έδειχνε να πονάει αρκετά.

Η άμεση αντίδραση και η αναγκαστική αλλαγή

Αμέσως μετά την πτώση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, το ιατρικό επιτελείο των Βεστφαλών έσπευσε στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές της Ντόρτμουντ προσπάθησαν να εκτιμήσουν την κατάσταση της υγείας του παίκτη και να τον βοηθήσουν να συνέλθει. Ωστόσο, ο πόνος ήταν έντονος και η κατάσταση του αστραγάλου του δεν του επέτρεπε να συνεχίσει.

Διαπιστώθηκε ότι ο Καρέτσας δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την αναμέτρηση. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάστασή του. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας ότι ο τραυματισμός ήταν αρκετά σοβαρός. Τη θέση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον αγώνα πήρε ο Φάμπιο Σίλβα, ο οποίος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να καλύψει το κενό.

Η τρίτη φετινή δοκιμασία για τον Καρέτσα

Το συγκεκριμένο περιστατικό προσθέτει μια ακόμα δυσάρεστη νότα στην πορεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα αυτή τη σεζόν. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο τραυματισμός αυτός αποτελεί ήδη τον τρίτο για τον νεαρό Έλληνα διεθνή από την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Αυτή η συχνότητα τραυματισμών προκαλεί αυξημένη ανησυχία στους κύκλους της Ντόρτμουντ.

Η επανειλημμένη εμφάνιση τραυματισμών για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα δημιουργεί ερωτήματα και προβληματισμό για την κατάσταση της φυσικής του κατάστασης και την αντοχή του. Η ομάδα των Βεστφαλών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του παίκτη, καθώς η απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους αποτελεί πλήγμα για τα αγωνιστικά της πλάνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta