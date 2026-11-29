Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα από την Ισπανία, ένα αποτέλεσμα που, σε συνδυασμό με την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, οδήγησε στον αποκλεισμό της από την τελική φάση της διοργάνωσης. Μετά την οδυνηρή αυτή συνθήκη, η οποία προκάλεσε έντονο προβληματισμό, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για την τιμή του να φορά κανείς το εθνόσημο και την αγάπη του για τη «γαλανόλευκη».

Ο αποκλεισμός της εθνικής ομάδας

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Κατάρ. Η ήττα από την Ισπανία ήταν καθοριστική, καθώς σε συνδυασμό με τα προηγούμενα αποτελέσματα των προκριματικών αγώνων, σφράγισε την έξοδο της «γαλανόλευκης» από τη διοργάνωση. Αυτή η εξέλιξη χαρακτηρίστηκε ως οδυνηρή και προκάλεσε προβληματισμό.

Μετά τον αποκλεισμό, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους παίκτες που εκπροσώπησαν την ομάδα στις δηλώσεις, αναφερόμενος στην επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ. Ο Έλληνας φόργουορντ δεν θέλησε να σταθεί σε λάθη που προηγήθηκαν, επιλέγοντας να αναδείξει την προσπάθεια των παικτών.

Η στεναχώρια και η τιμή του εθνόσημου

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εξέφρασε τη μεγάλη του στεναχώρια για τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας. Τόνισε πως όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και ολόκληρη η ομάδα, είναι πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Παράλληλα, υπογράμμισε την τεράστια τιμή που αποτελεί το να φορά κανείς το εθνόσημο και να εκπροσωπεί την «επίσημη αγαπημένη».

Στις δηλώσεις του, ο αθλητής απέφυγε να αναφερθεί στο παρελθόν, εστιάζοντας στην παρούσα κατάσταση και την προσπάθεια των παικτών. Η στεναχώρια, όπως είπε, τόσο του ιδίου όσο και των συμπαικτών του, είναι κάτι παραπάνω από μεγάλη, αντανακλώντας το βάρος της αποτυχίας πρόκρισης.

Η προσπάθεια των συμπαικτών και η αγάπη για την ομάδα

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκανε ειδική μνεία στα παιδιά που δήλωσαν παρουσία για να δώσουν τα πάντα, ακόμη και με ειδοποίηση της τελευταίας στιγμής. «Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Νομίζω έχει στενοχωρηθεί όλη η ομάδα. Το μόνο που με κάνει να χαίρομαι λίγο είναι όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν με ειδοποίηση μιας μέρας για να δώσουν ό,τι έχουν. Είτε πονάνε, είτε είναι καλά, είτε δεν είναι καλά, ήρθαν εδώ να δώσουν ό,τι έχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας φόργουορντ τόνισε τη σημασία της αγάπης των παικτών προς την Εθνική ομάδα. «Η Εθνική είναι η δικιά σας ομάδα. Να αγαπάνε τα παιδιά την Εθνική, είτε είναι στη δωδεκάδα, είτε παίζουν ένα λεπτό, είτε χάνουν βολές, οτιδήποτε. Να θέλουν να είναι μέρος αυτού του πράγματος», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την αξία της συμμετοχής και της αφοσίωσης.

Το όνειρο της Εθνικής και η δέσμευση για το μέλλον

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στο μέλλον και τη δική του παρουσία στην Εθνική ομάδα. Περιέγραψε την εκπροσώπηση της χώρας ως κάτι σπουδαίο και ένα όνειρο. «Το να είσαι εδώ είναι κάτι σπουδαίο, είναι όνειρο. Ανεξάρτητα πως είσαι ψυχικά, το σώμα σου, το πόδι σου, το κεφάλι σου. Αν γύρω γύρω λένε πράγματα. Πρέπει να είσαι στην Εθνική», ανέφερε.

Ο αθλητής εξέφρασε την απόλυτη δέσμευσή του, δηλώνοντας ότι θα κάνει τα πάντα όποτε του ζητηθεί. «Για αυτό στεναχωριέμαι, για αυτό πάω και σπάω τα πόδια μου. Όποτε μου ζητηθεί να είμαι εδώ θα είμαι. Και δεν μου ζητηθεί θα πάω να στηρίξω στην κερκίδα. Θα είμαι εκεί. Αυτό είναι η Εθνική, δε θέλω να το πω στην τηλεόραση», κατέληξε, τονίζοντας την αδιαπραγμάτευτη αφοσίωσή του στην ομάδα.

Η επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ

Αναφορικά με την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον. «Έχουμε πάρα πολλά παιδιά που έρχονται. Υπάρχουν ελληνικές ομάδες πλέον στις οποίες μπορούν να παίξουν Έλληνες παίκτες. Ανεβαίνει το μπάσκετ στην Ελλάδα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα.

Ο Έλληνας φόργουορντ επανέλαβε την ανάγκη για αγάπη προς την Εθνική ομάδα, ανεξαρτήτως των συνθηκών. «Αυτό που έχω να πω είναι να αγαπάνε την Εθνική ανεξαρτήτως», είπε, κλείνοντας τις δηλώσεις του με ένα μήνυμα ενότητας και αφοσίωσης για το σύνολο του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit