Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε μία ακόμα ήττα στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, εξέλιξη που οδήγησε στον οριστικό και μαθηματικό της αποκλεισμό από το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός. Η «γαλανόλευκη» δεν θα καταφέρει να δώσει το παρών στο μεγάλο τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Κατάρ, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε.

Παρά τον αποκλεισμό της από την τελική φάση, η ελληνική ομάδα έχει ακόμα δύο προγραμματισμένες αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προκριματικής διαδικασίας. Αυτά τα παιχνίδια έχουν οριστεί για τον ερχόμενο Φεβρουάριο και Μάρτιο, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Εθνική Ελλάδας: Οριστικός αποκλεισμός από το παγκόσμιο κύπελλο 2027

Η πορεία της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 δεν ήταν η επιθυμητή, καθώς μία νέα ήττα επισφράγισε τον μαθηματικό αποκλεισμό της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι η «γαλανόλευκη» δεν θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο μεγάλο τουρνουά, το οποίο έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στο Κατάρ.

Η αποτυχία να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των προκριματικών οδήγησε στην απώλεια των πιθανοτήτων της Ελλάδας να βρεθεί σε μία ακόμα μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρά τις προσπάθειες των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, η ομάδα δεν κατάφερε να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση, με αποτέλεσμα τον οριστικό αποκλεισμό της από τη διοργάνωση.

Οι τελευταίες υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης»

Αν και ο στόχος της πρόκρισης χάθηκε, η Εθνική Ελλάδας έχει ακόμα δύο αναμετρήσεις να δώσει στο πλαίσιο του επόμενου «παραθύρου» της προκριματικής διαδικασίας. Αυτά τα παιχνίδια αποτελούν τις τελευταίες της υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και θα διεξαχθούν σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες.

Πιο συγκεκριμένα, οι αγώνες αυτοί είναι προγραμματισμένοι για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η ομάδα θα αγωνιστεί σε αυτές τις αναμετρήσεις, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία της στην προκριματική φάση, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον για την πρόκριση.

Η πρώτη αναμέτρηση: Ελλάδα - Ουκρανία

Η πρώτη από τις δύο εναπομείνασες δοκιμασίες για την Εθνική Ελλάδας είναι προγραμματισμένη για τις 26 Φεβρουαρίου. Σε αυτή την αναμέτρηση, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Ουκρανίας. Ο αγώνας αυτός αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων της ομάδας στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η αναμέτρηση με την Ουκρανία θα δώσει την ευκαιρία στην ελληνική ομάδα να αγωνιστεί και να ολοκληρώσει ένα μέρος των προγραμματισμένων παιχνιδιών της, όπως αυτά είχαν οριστεί από τη FIBA. Είναι μία από τις δύο τελευταίες ευκαιρίες για τους παίκτες να φορέσουν τη φανέλα της Εθνικής σε επίσημο αγώνα για τη συγκεκριμένη προκριματική φάση.

Το φινάλε των προκριματικών: Γεωργία εκτός έδρας

Οι υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα ολοκληρωθούν την 1η Μαρτίου. Σε αυτή την τελευταία αναμέτρηση, η ελληνική ομάδα θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει τη Γεωργία. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί εκτός έδρας, σηματοδοτώντας το τέλος της παρουσίας της Ελλάδας στην προκριματική διαδικασία.

Η αναμέτρηση με τη Γεωργία θα κλείσει τον κύκλο των αγώνων της «γαλανόλευκης» για τα προκριματικά του μεγάλου τουρνουά. Παρά τον αποκλεισμό, η ομάδα θα δώσει το τελευταίο της παιχνίδι, τιμώντας τις υποχρεώσεις της απέναντι στη διεθνή ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά της.

Η αδυναμία διεκδίκησης της πρόκρισης

Η πορεία της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά χαρακτηρίστηκε από την αδυναμία της να ανταπεξέλθει πλήρως στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να διεκδικήσει με αξιώσεις τις πιθανότητές της για πρόκριση, κάτι που οδήγησε στον τελικό αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Η ομάδα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει μία θέση σε μία ακόμα μεγάλη μπασκετική γιορτή, παρά τις φιλοδοξίες που υπήρχαν. Η σειρά των αποτελεσμάτων και η απόδοση της Εθνικής οδήγησαν στην τρέχουσα κατάσταση, όπου ο αποκλεισμός είναι πλέον μαθηματικά επιβεβαιωμένος, αφήνοντας την ομάδα εκτός του μεγάλου τουρνουά του Κατάρ.

Με πληροφορίες από: Athletiko