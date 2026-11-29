Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε μια καθοριστική ήττα από την Ισπανία με σκορ 74-83, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην πόλη του «Σαντιάγο ντε Κομποστέλα». Το αποτέλεσμα αυτό είχε ως άμεση συνέπεια τον αποκλεισμό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος από το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη πρόκριση, ολοκληρώνοντας έτσι την πορεία της στα προκριματικά.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στην Ισπανία

Η αναμέτρηση μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Ισπανίας, η οποία έλαβε χώρα στο «Σαντιάγο ντε Κομποστέλα», ολοκληρώθηκε με την επικράτηση των Ισπανών με σχετική ευκολία, όπως αναφέρεται, και τελικό σκορ 74-83. Οι διεθνείς μας παρουσίασαν μια εικόνα που χαρακτηρίστηκε ως κακή, ειδικά κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου του αγώνα. Σε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα, η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με διψήφιες διαφορές, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την προσπάθεια για ανατροπή.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στις επόμενες στιγμές του αγώνα, η Εθνική Ελλάδας δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά και να επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης. Η ήττα αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στερώντας της την ευκαιρία να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Ο αποκλεισμός της Ελλάδας από το MundoBasket

Μετά την ήττα από την Ισπανία, η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται πλέον εκτός των τελικών φάσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός για την ελληνική καλαθοσφαίριση, καθώς είναι η πρώτη φορά που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μείνει εκτός της κορυφαίας διοργάνωσης του MundoBasket από το έτος 2002. Η απουσία της «γαλανόλευκης» από το Παγκόσμιο Κύπελλο σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς περιόδου συνεχούς παρουσίας.

Ακόμη και το αποτέλεσμα ενός άλλου κρίσιμου αγώνα στον ίδιο όμιλο, όπου η Ουκρανία ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο, δεν στάθηκε ικανό να προσφέρει τις απαραίτητες ελπίδες στην ελληνική ομάδα. Το γεγονός αυτό δεν άλλαξε τη βαθμολογική κατάσταση προς όφελος της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια των προκριματικών και την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία «πετάει» για το Κατάρ

Στον αντίποδα της ελληνικής αποτυχίας, η Εθνική Ισπανίας κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Με τη νίκη της επί της Ελλάδας, η Ισπανία όχι μόνο επικράτησε, αλλά και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του ομίλου. Αυτή η πρωτιά της δίνει το εισιτήριο για την απευθείας συμμετοχή της στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση.

Το μεγάλο ραντεβού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «τεράστιο», έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Κατάρ. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2027. Η Ισπανία, ως πρώτη από τον όμιλο, θα ταξιδέψει στον προορισμό αυτό, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την προκριματική της πορεία και εξασφαλίζοντας μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Η τελική βαθμολογία του γκρουπ Ι

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και συγκεκριμένα την ήττα από τους Ισπανούς, η «γαλανόλευκη» υποχώρησε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του γκρουπ Ι. Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την πορεία της με ένα ρεκόρ 4 νικών και 6 ηττών (4-6) στον όμιλο της δεύτερης Προκριματικής φάσης. Η θέση αυτή επισφραγίζει οριστικά τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αντίθετα, η Ισπανία, με την επικράτησή της στον αγώνα, ανέβηκε στο ρεκόρ 7 νικών και 3 ηττών (7-3), καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση του ομίλου. Η διαμόρφωση της βαθμολογίας του γκρουπ Ι είναι πλέον οριστική όσον αφορά τις πρώτες θέσεις και τις ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με την Ελλάδα να μένει εκτός των προνομιούχων θέσεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko