Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Άρη με 2-0 στο «Κλ. Βικελίδης» για την 12η αγωνιστική της Super League, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό τρίποντο. Η νίκη αυτή διατήρησε τους Πειραιώτες στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση στο «Κλ. Βικελίδης» ξεκίνησε με τον Άρη να έχει την πρώτη καλή ευκαιρία στο 13ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Γένσεν, ο Φαμπιάνο πήρε τη δεύτερη κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας Ορτέγκα μπλόκαρε την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Οι γηπεδούχοι έδειξαν διάθεση να απειλήσουν από νωρίς, παίζοντας μέσα σε βροχή.

Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 18ο λεπτό με μια διπλή ευκαιρία. Ο Τικνιζιάν σέντραρε από τα αριστερά, με τον Μάριους να κάνει προβολή, την οποία απέκρουσε εντυπωσιακά ο Βέλιο. Στη συνέχεια, ο Φορτούνης πήρε το ριμπάουντ με κεφαλιά, όμως ο πεσμένος Σούταλο έσωσε τον Άρη με τα πόδια, διατηρώντας το μηδέν. Στο 24ο λεπτό, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Βέλιο σταμάτησε και την κεφαλιά του Φορτούνη.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να είναι πιο επικίνδυνοι, καταγράφοντας τελικές προσπάθειες. Στο 40ό λεπτό, από σέντρα του Φορτούνη, ο Μουαντιλμαντζί, αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι, δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μια κλασική χαμένη ευκαιρία για τον Άρη, όταν ο Γένσεν βρήκε τον Γιαννιώτα στην πλάτη της άμυνας με λόμπα. Ο 33χρονος εξτρέμ πλάσαρε με το αριστερό προ του Ορτέγκα, ωστόσο η μπάλα πέρασε λίγο άουτ, με το σκορ να παραμένει 0-0.

Η κυριαρχία του Ζότα Σίλβα στο δεύτερο μέρος

Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στην επανάληψη, απειλώντας με τους Κουαμέ στο 47ο λεπτό και Γκαρέ στο 49ο λεπτό, μετά από ενέργεια του Φαντιγκά, χωρίς ωστόσο να φτάσει κοντά στο γκολ. Παρά την αρχική πίεση των γηπεδούχων, ήταν ο Ολυμπιακός που κατάφερε να βρει δίχτυα στο 65ο λεπτό. Ο Ζότα Σίλβα εκμεταλλεύτηκε την παράλληλη συρτή σέντρα του Σάλιακα, μετά από συνεργασία με τον Φορτούνη από τα δεξιά. Με σουτ από το ύψος του πέναλτι, νίκησε τον Βέλιο, ο οποίος είχε επαφή με την μπάλα, κάνοντας το 1-0 για τους Πειραιώτες στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των «ερυθρολεύκων» συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση. Στο 78ο λεπτό, ο Ζότα Σίλβα «καθάρισε» τη δουλειά για τον Ολυμπιακό. Παίρνοντας πάσα, βγήκε απέναντι από τον Βέλιο και με ωραίο τσίμπημα σκόραρε για να πετύχει το δεύτερο γκολ του στην αναμέτρηση. Με τα δύο αυτά τέρματα, ο Ζότα Σίλβα έφτασε τα 8 γκολ στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της Super League.

Η εμφάνισή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον έχει 8 γκολ και είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ. Οι Πειραιώτες, υπό την καθοδήγηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, βρήκαν χώρους στην προσπάθεια του Άρη να ισοφαρίσει και τους εκμεταλλεύτηκαν αποτελεσματικά.

Ευκαιρίες και χαμένες στιγμές

Πριν τα γκολ του Ολυμπιακού, υπήρξαν και άλλες αξιοσημείωτες στιγμές. Μία ωραία ενέργεια του Ρόκα και ένα δυνατό, φαλτσαριστό σουτ του 21χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βέλιο. Οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν πιο επικίνδυνοι, έχοντας περισσότερες τελικές προσπάθειες.

Μετά το πρώτο γκολ, ο Αρμάντο Γκονζάλες είχε δύο ευκαιρίες για να διπλασιάσει τα τέρματα των «ερυθρολεύκων». Στην πρώτη περίπτωση, νικήθηκε από τον Βέλιο σε πλασέ από πλάγια θέση, ενώ στη δεύτερη, και πάλι από πλάγια, δεν βρήκε εστία με το αριστερό του πόδι. Αυτές οι ευκαιρίες καταγράφηκαν στο 71ο και 77ο λεπτό αντίστοιχα, δείχνοντας την πίεση που ασκούσε ο Ολυμπιακός.

Οι «κίτρινοι» του Μιχάλη Γρηγορίου το πάλεψαν όσο μπορούσαν, όμως η χαμένη ευκαιρία του Γιάννη Γιαννιώτα στο πρώτο ημίχρονο ίσως τους στοίχισε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Προβλήματα τραυματισμών

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε και προβλήματα τραυματισμών. Ο Τικνιζιάν αποχώρησε από το ματς με πρόβλημα, και μένει να φανεί αν έχει υποστεί κάτι σοβαρό. Η απώλειά του θα μπορούσε να επηρεάσει την ομάδα στις επόμενες αγωνιστικές.

Επιπλέον, ο Ολυμπιακός έχασε και τον Ρέτσο στην προθέρμανση, καθώς ο παίκτης ένιωσε ενοχλήσεις. Αυτά τα γεγονότα υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα, παρά τη νικηφόρα έκβαση της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki