Η Ρόμα σημείωσε μια άνετη και εμφατική νίκη επί της Μόντσα με σκορ 4-0, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Serie A. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «τζιαλορόσι» συνεχίζουν δυναμικά την προσπάθειά τους να κυνηγήσουν την πρώτη θέση του πρωταθλήματος, στην οποία βρίσκεται η Λάτσιο. Το παιχνίδι διεξήχθη με τους γηπεδούχους να επιβάλλουν τον ρυθμό τους από την αρχή μέχρι το τέλος.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Μάλεν

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς με ιδιαίτερη φόρα και διάθεση να πιέσουν από τα πρώτα λεπτά. Μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, η Ρόμα βρήκε δίχτυα με τον Μάλεν, ωστόσο το τέρμα του ακυρώθηκε. Παρά την ακύρωση, ο ίδιος παίκτης δεν πτοήθηκε και συνέχισε την επιθετική του δράση.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 12ο λεπτό, ο Μάλεν πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σπριντ, διασπώντας την αντίπαλη άμυνα και κατάφερε να ανοίξει το σκορ για τους «τζιαλορόσι», δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Η ενέργεια του Μάλεν έδωσε τον τόνο για την κυριαρχία της Ρόμα στο παιχνίδι.

Η Ρόμα διευρύνει το προβάδισμα στο πρώτο μέρος

Ο Μάλεν συνέχισε να έχει καθοριστική συμμετοχή στις επιθετικές ενέργειες της ομάδας του. Δώδεκα λεπτά μετά το πρώτο γκολ, στο 24ο λεπτό, ο ίδιος παίκτης έστρωσε την μπάλα στον Σουλέ, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ πέτυχε το δεύτερο τέρμα για τη Ρόμα, διαμορφώνοντας το 2-0. Η συνεργασία των δύο παικτών έδειξε την αποτελεσματικότητα της επίθεσης των γηπεδούχων.

Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο Μάλεν επανήλθε στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως σκόρερ για τρίτη φορά. Στο 36ο λεπτό, με ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 3-0. Αυτό το γκολ ουσιαστικά «κλείδωσε» το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στη Ρόμα.

Συνέχεια του ρυθμού και ευκαιρίες στην επανάληψη

Η Ρόμα διατήρησε τον ίδιο υψηλό ρυθμό και κατά την επανάληψη του αγώνα, δείχνοντας ότι δεν είχε σκοπό να χαλαρώσει παρά το μεγάλο προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι απείλησαν εκ νέου την εστία της Μόντσα, με τον Κάστρο να δημιουργεί επικίνδυνη φάση στο 54ο λεπτό.

Από την πλευρά της, η Μόντσα προσπάθησε να αντιδράσει και να μειώσει το σκορ. Η πιο σημαντική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 65ο λεπτό, όταν ο Μότα έπιασε μια κεφαλιά, η οποία όμως κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας τους τη δυνατότητα να ξαναμπούν στο παιχνίδι.

Το τελικό χτύπημα του Κάστρο σφράγισε τη νίκη

Στα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν τις προσπάθειες να βρουν ένα γκολ που θα μείωνε τη διαφορά, αλλά όλες τους οι ενέργειες αποδείχθηκαν μάταιες. Η άμυνα της Ρόμα παρέμεινε σταθερή και δεν επέτρεψε στη Μόντσα να απειλήσει ουσιαστικά.

Τελικά, στις καθυστερήσεις του αγώνα, και συγκεκριμένα στο 90+4ο λεπτό, ο Κάστρο ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Με ένα υπέροχο γκολ, ο Κάστρο σφράγισε την επιβλητική νίκη της Ρόμα με 4-0, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση για την ομάδα του.

Η σημασία της νίκης για τους «τζιαλορόσι»

Η άνετη αυτή επικράτηση επί της Μόντσα δίνει σημαντική ώθηση στη Ρόμα στη μάχη για την κορυφή της Serie A. Οι «τζιαλορόσι» συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο να ασκούν πίεση στην πρωτοπόρο Λάτσιο, δείχνοντας τις διαθέσεις τους για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η νίκη αυτή επιβεβαιώνει την καλή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας και την αποφασιστικότητά της να διεκδικήσει τους στόχους της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta