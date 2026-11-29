Η Εθνική ομάδα μπάσκετ γνώρισε την ήττα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου από την Ισπανία με σκορ 83-74, σε αγώνα που διεξήχθη στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Αυτή η αναμέτρηση, για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σήμανε τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης» από τη διοργάνωση του 2027. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη νίκη για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.

Ο οδυνηρός αποκλεισμός και το ιστορικό πλαίσιο

Μετά την ήττα από την Ισπανία, η Εθνική ομάδα μένει και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης θέσης στο Μουντομπάσκετ του 2027. Η διοργάνωση αυτή θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ και η απουσία της Ελλάδας σηματοδοτεί ένα ιστορικό γεγονός για το ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια που η Εθνική θα απουσιάσει από Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που είχε να συμβεί από το 2002, όταν η διοργάνωση διεξήχθη στην Ιντιανάπολη. Ο αποκλεισμός αυτός έρχεται μόλις 14 μήνες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα εξέλιξη ιδιαίτερα οδυνηρή για τη «γαλανόλευκη».

Η δύσκολη αποστολή στην Κομποστέλα

Η αποστολή της Εθνικής στην Κομποστέλα ήταν εξ αρχής πολύ δύσκολη. Η ελληνική ομάδα είχε να αντιμετωπίσει έναν ποιοτικό αντίπαλο, την Ισπανία, ενώ ταυτόχρονα αγωνίστηκε με μια σειρά σημαντικών απουσιών. Παρά την προσπάθεια που κατέβαλε στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό και να επιβάλει το παιχνίδι της.

Οι διεθνείς προσπάθησαν να πάρουν τα ηνία του αγώνα, με τον Κώστα Παπανικολάου να δίνει λύσεις στα αρχικά στάδια, φέρνοντας την ομάδα μπροστά με 3-6 στο 2ο λεπτό. Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έγινε παράγοντας για τους Ισπανούς, δίνοντας προβάδισμα 10-6 στο 4ο λεπτό. Τα τρίποντα του Βασίλη Τολιόπουλου έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 12-12 στο 6ο λεπτό. Η Ισπανία απάντησε με τρίποντα από τον Χάιμε Φερνάντεθ, παίρνοντας προβάδισμα 18-14, αλλά οι Παπανικολάου και Ντόρσεϊ ισοφάρισαν σε 20-20 στο 8ο λεπτό. Το δεκάλεπτο έκλεισε με ισοπαλία 22-22, χάρη σε κάρφωμα του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου και η ισορροπία

Στη δεύτερη περίοδο, ο Κώστας Παπανικολάου έβαλε την Εθνική μπροστά με 24-25 στο 11ο λεπτό. Οι διεθνείς έδειξαν υπομονή στην επίθεση και με τους Ντόρσεϊ και Τολιόπουλο κατάφεραν να χτίσουν μια διαφορά, φτάνοντας στο 26-31 στο 13ο λεπτό. Ο Αλόνσο προσπάθησε να μειώσει, όμως ο Νετζήπογλου δεν το επέτρεψε, διατηρώντας το προβάδισμα στο 29-34 στο 15ο λεπτό.

Οι παίκτες του Ματέο ανέβασαν την ένταση στο παρκέ. Ο Οριόλα, με τη βοήθεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μείωσαν τη διαφορά σε απόσταση βολής, φτάνοντας στο 34-36 στο 17ο λεπτό, και λίγο αργότερα πέρασαν μπροστά με 39-36 στο 18ο λεπτό. Η Εθνική δεν άφησε την Ισπανία να επιβάλει πλήρως το παιχνίδι της και χάρη στον Χατζηδάκη, μείωσε σε 41-40 στο τέλος του ημιχρόνου, διατηρώντας την αναμέτρηση σε ισορροπία.

Η διαφορά που δεν ανατράπηκε

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, η Ισπανία προσπάθησε να χτίσει μομέντουμ. Οι Ερνανγκόμεθ και Καρντένας έφεραν την ομάδα τους στο +7, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 47-40 στο 22ο λεπτό. Οι διεθνείς παρασύρθηκαν στον ρυθμό των Ισπανών, με τον Μπριθουέλα να ανεβάζει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, φτάνοντας το 50-40 στο 23ο λεπτό.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 66-53 στις αρχές της τέταρτης περιόδου. Παρά την προσπάθειά της να μειώσει τη διαφορά και να επιστρέψει στην αναμέτρηση, δεν κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Η Ισπανία διατήρησε το προβάδισμά της έως το φινάλε του αγώνα, εξασφαλίζοντας τη νίκη με 83-74.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Για την Ισπανία, υπήρξε πολυφωνία στην επίθεση. Ξεχώρισαν οι Μπριθουέλα με 13 πόντους, ο Αλόνσο με 14 πόντους και 4 εύστοχα τρίποντα, καθώς και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Αυτοί οι παίκτες συνέβαλαν καθοριστικά στο να πάει το παιχνίδι στα μέτρα των Ιβήρων και να φτάσουν στη νίκη.

Από την πλευρά της Εθνικής ομάδας, η μεγάλη εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους με 9/15 σουτ, και του Κώστα Παπανικολάου, που πρόσθεσε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, δεν ήταν αρκετή. Οι επιδόσεις τους δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την ήττα και τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης» από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πορεία στα προκριματικά και οι επόμενες αναμετρήσεις

Η ήττα από την Ισπανία ήταν η έκτη σε δέκα αναμετρήσεις για την Εθνική ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή η ήττα ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα από τη Γεωργία στην παράταση, σε αγώνα που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ.

Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, το Μαυροβούνιο επικράτησε της Ουκρανίας με σκορ 77-71. Η Εθνική έχει πλέον απολογισμό τεσσάρων νικών και έξι ηττών. Απομένουν δύο αγώνες για την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης, απέναντι στην Ουκρανία και τη Γεωργία, οι οποίοι όμως δεν έχουν πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον για την πρόκριση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Athletiko