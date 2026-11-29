Πρόωρα ολοκληρώθηκε η παρουσία των πέντε Ελλήνων αθλητών στο World Taekwondo Grand Prix Final 2026, το οποίο διεξήχθη στην Αστάνα. Οι Έλληνες αθλητές αποκλείστηκαν στη φάση των «16» της διοργάνωσης, χωρίς να καταφέρουν να διεκδικήσουν κάποια διάκριση. Η ελληνική αποστολή, υπό την καθοδήγηση του Μπεχζάντ Χονταντάντκαντζουμπε, στρέφει πλέον την προσοχή της στη συνέχεια της προσπάθειας για την ολυμπιακή πρόκριση.

Η ελληνική αποστολή στο Grand Prix Final της Αστάνα

Το World Taekwondo Grand Prix Final 2026 φιλοξενήθηκε στην Αστάνα και πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου. Σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση συμμετείχαν πέντε Έλληνες αθλητές, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ελληνικής προολυμπιακής ομάδας. Την καθοδήγηση της αποστολής είχε ο προπονητής Μπεχζάντ Χονταντάντκαντζουμπε.

Παρά την προσπάθειά τους, όλοι οι Έλληνες αθλητές ολοκλήρωσαν την πορεία τους στη φάση των «16» των αγώνων. Η ελληνική αποστολή δεν κατάφερε να προχωρήσει περαιτέρω στη διοργάνωση, η οποία ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για τη συλλογή βαθμών.

Η σημασία της διοργάνωσης για την ολυμπιακή πρόκριση

Το Grand Prix Final ανήκει στην κατηγορία G10, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτό σημαίνει ότι προσέφερε σημαντικά περισσότερους βαθμούς στην ολυμπιακή κατάταξη σε σύγκριση με ένα συνηθισμένο διεθνές τουρνουά.

Συγκεκριμένα, το χρυσό μετάλλιο αντιστοιχούσε σε 100 βαθμούς, το ασημένιο σε 60 και το χάλκινο σε 36. Η διοργάνωση ήταν επομένως καθοριστικής σημασίας για τη μάχη της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Παρά τα αποτελέσματα, η ελληνική παρουσία αποτελεί ένα ακόμη αγωνιστικό βήμα σε αυτή τη διαδρομή.

Οι αγώνες των Ελληνίδων και Ελλήνων αθλητών

Στην κατηγορία των -67 κιλών, η Στυλιανή Μαρεντάκη αντιμετώπισε την Minju Kwak από τη Νότια Κορέα. Η Ελληνίδα αθλήτρια ηττήθηκε με σκορ 0-2 (0-10, 5-8), με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια.

Αντίστοιχα, στα +80 κιλά, ο Βασίλειος Θολιώτης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισπανού Sergio Troitiño Amoedo, γνωρίζοντας την ήττα με 0-2 σετ (7-11 και 6-11). Και για τους δύο αθλητές, η πορεία τους ολοκληρώθηκε στη φάση των «16».

Στα -58 κιλά, δύο Έλληνες αθλητές αγωνίστηκαν. Ο Αριστείδης Νικόλαος Ψαρρός βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Gashim Magomedov από το Αζερμπαϊτζάν, από τον οποίο ηττήθηκε με 0-2 (7-11, 2-14). Ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, στην ίδια κατηγορία, δεν μπόρεσε να προχωρήσει απέναντι στον Ιταλό Vito Dell’Aquila, χάνοντας επίσης με 0-2 (4-10, 5-18).

Η συμμετοχή του Απόστολου Παναγόπουλου

Ελληνική παρουσία υπήρξε και την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Ο Απόστολος Παναγόπουλος αγωνίστηκε στα -68 κιλά, έχοντας λάβει ατομική πρόσκληση για τη συμμετοχή του στο Grand Prix Final.

Ο Έλληνας αθλητής αποκλείστηκε επίσης στη φάση των «16», μετά την ήττα του με 0-2 (0-15, 0-16) από τον Berkay Erer της Τουρκίας. Έτσι, και για τον Παναγόπουλο, η προσπάθεια στην Αστάνα ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Προοπτικές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του λος Άντζελες 2028

Παρά την απώλεια της ευκαιρίας για σημαντική βαθμολογική ενίσχυση στην Ολυμπιακή κατάταξη, η συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών στο Grand Prix Final θεωρείται ένα ακόμη αγωνιστικό βήμα. Η πορεία τους συνεχίζεται με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Το βλέμμα της ελληνικής προολυμπιακής ομάδας στρέφεται πλέον στις επόμενες προκλήσεις, με στόχο τη βελτίωση και την επίτευξη των προϋποθέσεων για την ολυμπιακή πρόκριση.

Με πληροφορίες από: Athletiko