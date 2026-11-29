Το Μαυροβούνιο πέτυχε μια σημαντική νίκη επί της Ουκρανίας με σκορ 71-77, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στη Ρίγα της Λετονίας. Αυτό το παιχνίδι, που χαρακτηρίστηκε ως θρίλερ και αποτέλεσε την έκπληξη της αγωνιστικής, ήταν η τελευταία αναμέτρηση των «παραθύρων» στον δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Η ήττα αυτή συνιστά ένα «κάζο» για την Ουκρανία, ανατρέποντας τα δεδομένα στον όμιλο.

Η αναμέτρηση στη Ρίγα της Λετονίας

Σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή, το Μαυροβούνιο κατάφερε να επικρατήσει της Ουκρανίας με τελικό σκορ 71-77. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα, και εντάσσεται στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Η νίκη των Μαυροβούνιων ήρθε ως αποτέλεσμα μιας σκληρής μάχης στο παρκέ, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη με πάθος.

Η επικράτηση του Μαυροβουνίου θεωρείται έκπληξη της αγωνιστικής, καθώς η ομάδα αγωνίστηκε με σύνθεση ανάγκης, αντιμετωπίζοντας σημαντικές ελλείψεις. Παρά τις δυσκολίες και κόντρα σε όλα τα προγνωστικά που είχαν διαμορφωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Μαυροβουνίου κατόρθωσαν να κάνουν την υπέρβαση. Η αποφασιστικότητα και η ομαδική τους προσπάθεια οδήγησαν σε ένα πολύτιμο αποτέλεσμα, αφήνοντας την Ουκρανία με την ήττα-κάζο.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης για το Μαυροβούνιο αναδείχθηκε ο Γιόβαν Κίλιανιτς, ο οποίος έδειξε την αξία του σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα. Ο Κίλιανιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στο σκοράρισμα της ομάδας του και στην επίτευξη της νίκας. Επιπλέον, η δημιουργικότητά του ήταν εμφανής, καθώς μοίρασε τέσσερις τελικές πάσες στους συμπαίκτες του, οργανώνοντας αποτελεσματικά το επιθετικό παιχνίδι.

Εξίσου σημαντική ήταν και η συμβολή του Σιμόνοβιτς, ο οποίος σημείωσε επίσης 13 πόντους, προσθέτοντας πολύτιμους πόντους στο ενεργητικό της ομάδας. Ο Σιμόνοβιτς ξεχώρισε και στην αμυντική λειτουργία, κυριαρχώντας κάτω από τα καλάθια. Συγκεκριμένα, μάζεψε 12 ριμπάουντ, προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, εξασφαλίζοντας δεύτερες ευκαιρίες για το Μαυροβούνιο.

Οι επιπτώσεις για την ελληνική ομάδα

Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης μεταξύ Μαυροβουνίου και Ουκρανίας έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις για την πορεία της Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Αρχικά, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στον όμιλο, η ήττα της Ουκρανίας δεν επηρεάζει άμεσα την ελληνική ομάδα στην τρέχουσα κατάσταση των βαθμολογικών δεδομένων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη νίκη του Μαυροβουνίου διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της Ελλάδας για ένα καλύτερο πλασάρισμα. Πιο συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική ομάδα να κυνηγήσει την Ουκρανία σε περίπτωση ισοβαθμίας στην φάση των ομίλων. Αυτό το σενάριο προσφέρει μια ευκαιρία για την κατάληψη υψηλότερης θέσης, ανάλογα με τα επόμενα αποτελέσματα.

Οι περιορισμοί στις ελπίδες πρόκρισης

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα μπορεί να ισοβαθμήσει με την Ουκρανία, το αποτέλεσμα της αναμέτρησης στη Ρίγα δεν της επιτρέπει να ελπίζει σε κάτι παραπάνω όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι ελπίδες της ελληνικής ομάδας για περαιτέρω πρόοδο περιορίζονται από συγκεκριμένους παράγοντες που αφορούν τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Ο βασικός λόγος για αυτόν τον περιορισμό είναι ότι, σε περίπτωση που η Ελλάδα ισοβαθμήσει στο 6-6 με τους Ουκρανούς και τους Πορτογάλους, η ελληνική ομάδα θα βρεθεί από κάτω στην τελική κατάταξη του ομίλου. Αυτό οφείλεται στη διαφορά πόντων με την οποία η Ελλάδα έχει ηττηθεί από τους Πορτογάλους, ένα στοιχείο που καθιστά δύσκολη την υπέρβαση σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας και επηρεάζει αρνητικά την τελική της θέση.

Με πληροφορίες από: Athletiko