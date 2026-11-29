Ισόπαλο 2-2 έληξε το μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Premier League ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι, που διεξήχθη στο Λονδίνο. Οι «κανονιέρηδες», με αυτή την ισοπαλία, κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά τους στην κορυφή της βαθμολογίας, παραμένοντας το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Αγγλία. Το παιχνίδι ήταν γεμάτο ένταση, γρήγορο ρυθμό και ανατροπές στο σκορ.

Ένα ντέρμπι με ένταση και πρώτες ευκαιρίες

Η Άρσεναλ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, πιέζοντας από τα πρώτα λεπτά για να βρει το γκολ. Μόλις στο 9ο λεπτό, ο Χρήστος Τζόλης έβγαλε μια υπέροχη ασίστ, βρίσκοντας τον Χάβερτζ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ του Τζόλη, ο οποίος είχε κάνει ένα ωραίο γύρισμα από δεξιά στη φάση.

Παρά την ακύρωση του γκολ, οι «κανονιέρηδες» συνέχισαν να πιέζουν. Η Μάντσεστερ Σίτι, μετά το πρώτο 20λεπτο, κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι και στο 35ο λεπτό πήρε το προβάδισμα. Ο Έρλιγκ Χάαλαντ σκόραρε με ψύχραιμο πλασέ, έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Γκβάρντιολ από αριστερά, κάνοντας το 1-0. Αυτό ήταν το πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Νορβηγός σκόραρε απέναντι στην Άρσεναλ.

Ανατροπές στο πρώτο ημίχρονο και γρήγορο προβάδισμα της Σίτι

Η απάντηση της Άρσεναλ ήρθε πριν από την ανάπαυλα, στο 41ο λεπτό, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Ο Τζόλης έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα από αριστερά, ο Μερίνο γύρισε την μπάλα με κεφαλιά και ο Χάβερτζ, επίσης με κεφαλιά, ισοφάρισε σε 1-1. Ο Γερμανός επιθετικός σκόραρε για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στην Premier League απέναντι στη Σίτι, φτάνοντας τα τέσσερα γκολ στη φετινή σεζόν, διπλάσια από όσα είχε πετύχει σε ολόκληρη την περσινή.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ιδανικά για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς μόλις στο 48ο λεπτό κατάφερε να βρει νέο προβάδισμα στο ντέρμπι. Ο Έντσο Φερνάντες σκόραρε από κοντά με προβολή, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Μπουαντί, διαμορφώνοντας το 2-1 υπέρ των «Πολιτών» μέσα στο Έμιρεϊτς. Οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν μάλιστα και ένα τρίτο γκολ στη συνέχεια, αλλά ο τερματοφύλακας Ράγια κράτησε την Άρσεναλ στο παιχνίδι με την επέμβασή του.

Η ισοφάριση των «κανονιέρηδων» και οι διαμαρτυρίες των «Πολιτών»

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, στο 63ο λεπτό, έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, έχοντας μια μοναδική διπλή ευκαιρία. Ο Γιόκερες σημάδεψε το δοκάρι, ενώ ο Τίμπερ αστόχησε στην εξέλιξη της φάσης. Ο Σουηδός έχασε μια νέα μεγάλη ευκαιρία στο 69ο λεπτό, με τη Σίτι να διατηρεί το προβάδισμά της με 2-1.

Η πίεση της Άρσεναλ έγινε πιο έντονη και στο 83ο λεπτό έφτασε στην ισοφάριση. Ο Εζε εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ντοναρούμα δεν είχε τον έλεγχο της μπάλας – ζητώντας μάλιστα και φάουλ – και ο Τίμπερ από κοντά έφερε το ματς στα ίσα. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ μέχρι το τέλος, με τη Σίτι να πιέζει και στις καθυστερήσεις να ζητά πέναλτι, όταν σε κεφαλιά του Γκβάρντιολ η μπάλα βρήκε το χέρι του Γιόκερες. Ο διαιτητής δεν έδειξε παράβαση, με αποτέλεσμα οι Λονδρέζοι να κρατήσουν τον βαθμό.

Η βαθμολογική σημασία της ισοπαλίας

Με την ισοπαλία αυτή, η Άρσεναλ διατήρησε τη Μάντσεστερ Σίτι στους 6 βαθμούς πίσω της, παραμένοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Αυτό το «μαξιλαράκι» ασφαλείας επιτρέπει στους «κανονιέρηδες» να διατηρούν το προβάδισμα και να παραμένουν το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Αγγλία.

Η Μάντσεστερ Σίτι, από την πλευρά της, βρέθηκε στους 6 βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ και εξέφρασε έντονες διαμαρτυρίες για την απόφαση του διαιτητή στην τελευταία φάση του αγώνα, όπου ζήτησε πέναλτι για χέρι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta