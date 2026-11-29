Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, προπονητής του Παναθηναϊκού, εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την αντίδραση των ποδοσφαιριστών του μετά την ήττα που προηγήθηκε στη Δανία. Οι δηλώσεις του Δανού τεχνικού έγιναν στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την εμφατική επικράτηση της ομάδας του με 0-4 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι.

Ο Νίστρουπ στάθηκε ιδιαίτερα στην πνευματική ετοιμότητα, τη συγκέντρωση και την «πείνα» που επέδειξαν οι παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο, υπογραμμίζοντας πως αυτό που τον ικανοποίησε περισσότερο ήταν η διατήρηση του μηδέν στην άμυνα, ακόμα και από τα τέσσερα τέρματα που σημείωσε η ομάδα του.

Η σημασία του «μηδέν» στην άμυνα

Ο Δανός τεχνικός τόνισε τη μεγάλη σημασία του να κρατήσει η ομάδα του ανέπαφη την εστία της. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πιο χαρούμενος για το μηδέν στην άμυνα παρά για τα τέσσερα γκολ, προσθέτοντας πως η απόδοση και η συγκέντρωση των παικτών δεν επέτρεψαν στον αντίπαλο να σκοράρει.

Αυτό, όπως εξήγησε, είναι σημαντικό γιατί το να δεχτείς γκολ μπορεί πολλές φορές να αλλάξει τη συγκέντρωση της ομάδας μέσα στο ματς. Ο Νίστρουπ υπογράμμισε τη σημασία του να συνεχίζει η ομάδα με «clean sheet».

Επιθετική αποτελεσματικότητα και στατικές φάσεις

Σχετικά με τα τέσσερα γκολ που σημείωσε η ομάδα του, εκ των οποίων τα δύο προήλθαν από στατικές φάσεις, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανέφερε πως αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξήγησε πως στην ελληνική λίγκα οι στατικές φάσεις είναι κρίσιμες, καθώς πρόκειται για ένα κλειστό πρωτάθλημα.

Αν και χαρούμενος για τα τέσσερα τέρματα, επανέλαβε την προτίμησή του για το μηδέν στην άμυνα, αναδεικνύοντας τη συνολική «τοπ απόδοση» και «τοπ συγκέντρωση» της ομάδας του.

Προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αποκάλυψη του προπονητή σχετικά με τον τρόπο που οι «πράσινοι» προσάρμοσαν τη στρατηγική τους στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ομάδα είχε συνειδητά επιλέξει να αγωνιστεί κόντρα στον αέρα κατά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Ο Νίστρουπ σημείωσε πως ο καιρός έκανε το παιχνίδι ακόμα πιο δύσκολο, προσθέτοντας ότι ο Ατρόμητος είναι έτσι κι αλλιώς μία δύσκολη έδρα. Παρά τη δύσκολη αρχή, η ομάδα κατάφερε να ελέγξει το ματς στη συνέχεια.

Εύσημα σε παίκτες και κόσμο

Ο Δανός τεχνικός δεν παρέλειψε να δώσει εύσημα στους παίκτες του, δηλώνοντας ότι έπρεπε να έχουν στο μάξιμουμ τη συγκέντρωση και την πείνα για να κερδίσουν. Επίσης, εξήρε τη διαρκή στήριξη του κόσμου του «τριφυλλιού», αναφέροντας πως οι οπαδοί είναι ένα μεγάλο μέρος της «βενζίνης» που αντλεί η ομάδα.

Σημείωσε πως οι φίλαθλοι είναι πάντα εκεί, όπου κι αν πηγαίνει η ομάδα, και πως οι παίκτες ήθελαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό γι' αυτούς. Επιπλέον, αποθέωσε τον Ανδρέα Τεττέη για τις πρωτοβουλίες του στο επιθετικό κομμάτι.

Το βλέμμα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Αναφερόμενος στο επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκαθάρισε πως ούτε η βαθμολογική κατάσταση των δύο ομάδων ούτε το τρέχον μομέντουμ έχουν ιδιαίτερη σημασία. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη της ομάδας να αντιδρά σε κάθε παιχνίδι, κάτι που οι παίκτες του το ήθελαν πολύ.

Με πληροφορίες από: Athletiko