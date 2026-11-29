Ο Κίμι Αντονέλι αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix του Κατάρ, παίρνοντας την πρώτη θέση σε έναν αγώνα με απρόσμενη εξέλιξη. Ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος κρατούσε τη νίκη στα χέρια του μέχρι τον 35ο γύρο, έχασε την πρωτοπορία λόγω καθυστέρησης στο pit stop και προβλημάτων με το μονοθέσιό του, τερματίζοντας τελικά δεύτερος. Την τρίτη θέση στο βάθρο κατέκτησε ο Όσκαρ Πιάστρι.

Η ανατροπή του Αντονέλι και η καθυστέρηση του Ράσελ

Ο Κίμι Αντονέλι έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο Κατάρ, στερώντας τη νίκη από τον Τζορτζ Ράσελ και κατακτώντας την πρώτη θέση στο grand prix. Αυτή ήταν η δέκατη φετινή του νίκη, σε μια εξέλιξη που λίγοι περίμεναν. Ο 20χρονος Παγκόσμιος Πρωταθλητής επιβεβαίωσε την κυριαρχία της ανώτερης Mercedes, ωστόσο η νίκη του δεν προήλθε αποκλειστικά από την ταχύτητά του, αλλά βοηθήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο poleman Τζορτζ Ράσελ με το άλλο μονοθέσιο.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes κρατούσε τη νίκη στα χέρια του μέχρι τον 35ο γύρο, αλλά μια καθυστέρηση στο pit stop του κόστισε την πρώτη θέση. Το pit stop του Ράσελ στον 34ο γύρο κράτησε 10,3 δευτερόλεπτα, δίνοντας την ευκαιρία στον Αντονέλι να βγει μπροστά και να οδηγήσει χωρίς πίεση ως το τέλος του αγώνα. Ο Αντονέλι μάλιστα προσφέρθηκε δύο φορές στην ομάδα να παραχωρήσει τη θέση στον Ράσελ, αλλά η Mercedes δεν δέχτηκε, καθώς η διαφορά τους είχε γίνει πια πολύ μεγάλη.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα προβλήματα του Ράσελ

Η ιστορία του αγώνα ξεκίνησε από τον πρώτο γύρο, όταν οι δύο οδηγοί της Racing Bulls, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόουσον, ήρθαν σε επαφή. Ο Λίντμπλαντ βγήκε στο χαλίκι και διέλυσε μια πινακίδα φρεναρίσματος, αφήνοντας συντρίμμια στην πίστα. Ο Τζορτζ Ράσελ πέρασε πάνω από αυτά τα συντρίμμια στον δεύτερο γύρο, με αποτέλεσμα ένα κομμάτι φελιζόλ να σφηνωθεί κάτω από το μονοθέσιό του.

Παρά το πρόβλημα, οι δύο Mercedes έφυγαν από τους υπόλοιπους με εξαιρετικό ρυθμό, και η μεταξύ τους μάχη άναψε νωρίς. Στον 4ο γύρο σημειώθηκε σχεδόν σύγκρουση, με τον Αντονέλι να βγαίνει εκτός πίστας στον πρώτο τομέα. Ο Τότο Βολφ επενέβαινε από το pit wall, ζητώντας να σταματήσει η μάχη, και ο Αντονέλι δέχτηκε, με τον Ράσελ να διατηρεί την πρώτη θέση.

Η «μάχη» των Mercedes και η ζημιά στο μονοθέσιο

Γύρω στον 11ο γύρο, μπήκε εικονικό safety car (VSC) προκειμένου να απομακρυνθεί από την πίστα το κομμάτι της πινακίδας που είχε παραμείνει. Ο Ράσελ, ο Αντονέλι, ο Πιάστρι, ο Φερστάπεν και ο Νόρις μπήκαν στα pits, ενώ ο Λεκλέρ και ο Χάμιλτον έμειναν στην πίστα. Ο Αντονέλι έχασε περίπου εννέα δευτερόλεπτα, καθώς χρειάστηκε να περιμένει στη σειρά των pits και βγήκε μέσα στην κίνηση, με τον Ράσελ να κρατά τη διαφορά.

Από τον 20ό γύρο όμως, ο Αντονέλι άρχισε να κερδίζει δευτερόλεπτα από τον Ράσελ. Η διαφορά έπεσε από τα 5,9 δευτερόλεπτα στον 23ο γύρο στα 1,9 δευτερόλεπτα στον 29ο, καθώς ο Ράσελ λάμβανε μήνυμα για «σοβαρή ζημιά». Το φελιζόλ είχε σφηνωθεί στο κάτω μέρος του μονοθεσίου του και δεν υπήρχε τρόπος να αφαιρεθεί εν κινήσει. Η Mercedes προσπάθησε να καθαρίσει το μονοθέσιο στο δεύτερο pit stop του Ράσελ, στον 34ο γύρο, αλλά δεν τα κατάφερε πλήρως, με αποτέλεσμα την απώλεια της πρωτοπορίας.

Οι υπόλοιποι οδηγοί και η βαθμολογούμενη δεκάδα

Πίσω από την κορυφαία τριάδα, ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε τέταρτος, εξασφαλίζοντας παρ' όλα αυτά τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα των οδηγών. Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Λάντο Νόρις, ενώ στις θέσεις έξι και επτά βρέθηκαν οι δύο Ferrari, με τον Λιούις Χάμιλτον να προηγείται του Σαρλ Λεκλέρ. Στους τελευταίους γύρους, οι δύο οδηγοί της Ferrari έδωσαν μάχη για την έκτη θέση, ωστόσο η ιταλική ομάδα ζήτησε ο καθένας να κρατήσει τη θέση του, όπως και έγινε.

Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Ισάκ Χάντζαρ στην όγδοη θέση, ο Λίαμ Λόσον στην ένατη και ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο στη δέκατη. Από το grand prix αποσύρθηκαν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ, Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο, ολοκληρώνοντας έτσι την αγωνιστική δράση στο Κατάρ.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta