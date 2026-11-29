Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα της Super League, επικρατώντας του Λεβαδειακού με σκορ 1-0 σε αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής. Το μοναδικό τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 61ο λεπτό από τον Έλληνα στράικερ Θεοδοσουλάκη. Αυτό το αποτέλεσμα χάρισε στους Κρητικούς την 6η τους νίκη στη φετινή σεζόν, επιτρέποντάς τους να ανέβουν στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Το καθοριστικό γκολ του Θεοδοσουλάκη

Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό, αν και χαρακτηρίστηκε ως «ανοιχτό», είχε λίγες πραγματικά καλές φάσεις για γκολ και από τις δύο ομάδες. Η λύση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 61ο λεπτό, όταν ο Θεοδοσουλάκης κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας στράικερ αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία χαμηλή σέντρα που πραγματοποίησε ο Αθανασίου από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Ο Αθανασίου αναζητούσε διαρκώς τέτοιες ευκαιρίες, και σε αυτή τη φάση βρήκε τον Θεοδοσουλάκη σε θέση εξ επαφής, ο οποίος με ψυχραιμία πέτυχε το καθοριστικό γκολ της νίκης για την ομάδα του Ηρακλείου.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Πριν από το γκολ του ΟΦΗ, οι φιλοξενούμενοι από τη Λιβαδειά είχαν τη δική τους σημαντική ευκαιρία να προηγηθούν στο σκορ. Στο 40ό λεπτό της αναμέτρησης, ο Κόμπναν βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, Χριστογεώργο, ο οποίος απέκρουσε την προσπάθειά του από κοντινή απόσταση.

Παρά τη δυσκολία που αντιμετώπισε ο ΟΦΗ να κάμψει την αντίσταση του Λεβαδειακού, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μετά το γκολ του Θεοδοσουλάκη. Οι Κρητικοί κράτησαν το 1-0 μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, φτάνοντας έτσι στην πολυπόθητη νίκη.

Βαθμολογική ανάσα για τους Κρητικούς

Η νίκη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον ΟΦΗ, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από ένα διάστημα δύο αγώνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα της Super League. Επιπλέον, η ομάδα είχε προηγουμένως υποστεί ήττα από την Άντερλεχτ σε αγώνα του Europa League.

Με την 6η νίκη του στη φετινή σεζόν, ο ΟΦΗ έφτασε συνολικά τους 20 βαθμούς στη βαθμολογία. Αυτό το αποτέλεσμα επέτρεψε στους Κρητικούς να ανέβουν στην 6η θέση της Super League, διατηρώντας τη θέση τους στην πρώτη εξάδα και εξασφαλίζοντας μια βαθμολογική ανάσα.

Η θέση του Λεβαδειακού

Αντίθετα, για τον Λεβαδειακό, η ήττα αυτή τον άφησε καθηλωμένο στους 7 βαθμούς στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Λιβαδειάς βρίσκεται πλέον στην προτελευταία θέση της Super League, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Λεβαδειακός, παρά τις προσπάθειές του και την ευκαιρία που έχασε στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα και να αποσπάσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα από την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki