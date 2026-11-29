Ένα από τα σημαντικότερα ντέρμπι της Premier League διεξάγεται στην Αγγλία, με την Άρσεναλ να υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση χαρακτηρίζεται ως ντέρμπι κορυφής, καθώς φέρνει αντιμέτωπες την πρωτοπόρο και τη δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας. Οι δύο σύλλογοι χωρίζονται από έξι βαθμούς, ενώ ο Έλληνας εξτρέμ, Χρήστος Τζόλης, ξεκινά βασικός για την Άρσεναλ σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Η μάχη της κορυφής και η βαθμολογική σημασία

Η Άρσεναλ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League, έχοντας συγκεντρώσει 28 βαθμούς. Η Μάντσεστερ Σίτι ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 22 βαθμούς, όντας ισόβαθμη με την Μπράιτον. Αυτή η διαφορά των έξι βαθμών δίνει στην Άρσεναλ την ευκαιρία να ξεφύγει ακόμη περισσότερο στην κορυφή, σε περίπτωση που καταφέρει να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η 12η αγωνιστική αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την εξέλιξη του πρωταθλήματος, καθώς το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία των δύο ομάδων στη διεκδίκηση του τίτλου. Η νίκη είναι ζωτικής σημασίας και για τους δύο αντιπάλους, με την Άρσεναλ να επιδιώκει να εδραιώσει την πρωτοπορία της και τη Σίτι να προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά.

Ο ρόλος του Χρήστου Τζόλη και μια φάση οφσάιντ

Ο Έλληνας εξτρέμ, Χρήστος Τζόλης, είναι για μία ακόμη φορά βασικός για την Άρσεναλ, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου στις ικανότητές του. Ο Τζόλης είχε ενεργό συμμετοχή σε μία από τις πρώτες σημαντικές φάσεις του αγώνα, όταν γύρισε την μπάλα από την αριστερή πλευρά του γηπέδου.

Από την πάσα του Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο Χάβερτζ κατάφερε να σκοράρει σε κενή εστία, δίνοντας προσωρινά το προβάδισμα στην ομάδα του. Ωστόσο, το τέρμα ακυρώθηκε, καθώς ο Έλληνας εξτρέμ κρίθηκε ότι βρισκόταν σε θέση οφσάιντ κατά τη στιγμή της πάσας, με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει αμετάβλητο.

Η επίμαχη φάση με τον Έντσο Φερνάντες

Μια άλλη φάση που προκάλεσε συζητήσεις ήταν αυτή με πρωταγωνιστή τον Έντσο Φερνάντες της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έπεσε στο έδαφος έξω από την περιοχή, ενώ προσπαθούσε να βγει τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα. Ο Φερνάντες διαμαρτυρήθηκε έντονα, ζητώντας την υπόδειξη φάουλ εις βάρος του αντιπάλου.

Παρόλα αυτά, ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε παράβαση. Σύμφωνα με την περιγραφή της φάσης, δεν υπήρχε κάτι το αξιόλογο, καθώς ο Αργεντινός μέσος της Σίτι έπεσε πολύ εύκολα, χωρίς να δικαιολογείται η διακοπή του αγώνα.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων στο ντέρμπι

Οι προπονητές των δύο κορυφαίων ομάδων της Premier League επέλεξαν τις καλύτερες δυνατές ενδεκάδες για το μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής. Η σύνθεση της Άρσεναλ περιελάμβανε τους εξής ποδοσφαιριστές: Ράγια, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Γκιμαράες, Μερίνο, Μαντουέκε, Έντεγκααρντ, Τζόλης, Χάβερτς.

Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε τον αγώνα με την ακόλουθη ενδεκάδα: Ντοναρούμα, Νούνες, Κουσάνοφ, Γκεΐ, Γκβάρντιολ, Μπουαντί, Άντερσον, Εντιαγέ, Φερνάντες, Ντοκού, Χάαλαντ.

Η πορεία της Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα

Πριν από το ντέρμπι κορυφής, οι «γλάροι» της Μπράιτον, με προπονητή τον Μπάμπη Κωστούλα, είχαν ήδη αγωνιστεί και γνώρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους στην Premier League. Η Μπράιτον, όπως αναφέρθηκε, βρίσκεται ισόβαθμη με τη Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας αμφότερες 22 βαθμούς στη βαθμολογία.

Αυτή η δεύτερη σερί ήττα μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία και την πορεία της ομάδας του Κωστούλα στο πρωτάθλημα, καθώς χάνει πολύτιμο έδαφος στην προσπάθειά της να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις και να παραμείνει κοντά στην κορυφή.

Με πληροφορίες από: Newsit