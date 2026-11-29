Η ΠΑΕ Άρης και η Novibet εγκαινίασαν τη νέα εποχή στη συνεργασία τους, η οποία πλέον περιλαμβάνει την ονοματοδοσία του γηπέδου σε «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης». Η έναρξη αυτής της νέας μορφής συνεργασίας σηματοδοτήθηκε με τη δημιουργία Fan Zone έξω από το ιστορικό γήπεδο, λίγο πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ακολούθησε μια ιδιαίτερη συνάντηση εκπροσώπων της εταιρίας με πρόσωπα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία φορώντας τη φανέλα του Άρη.

Εγκαίνια της νέας εποχής συνεργασίας

Η νέα εποχή της συνεργασίας μεταξύ της ΠΑΕ Άρης και της Novibet ξεκίνησε επίσημα με μια σειρά εκδηλώσεων. Πριν από τον αγώνα του Άρη με τον Ολυμπιακό, δημιουργήθηκε ένα Fan Zone έξω από το «Κλεάνθης Βικελίδης», προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους φιλάθλους. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την επίσημη έναρξη της ονοματοδοσίας του γηπέδου.

Η Novibet, ως κεντρικός χορηγός στη φανέλα του Άρη, ενίσχυσε περαιτέρω τον στενό δεσμό της με την ομάδα μέσω αυτής της πρωτοβουλίας. Η ονοματοδοσία του γηπέδου αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον Άρη, καθώς συνδέει το όνομα ενός ισχυρού brand με την ιστορική έδρα του συλλόγου, διατηρώντας παράλληλα την αναφορά στον θρυλικό Κλεάνθη Βικελίδη.

Η ιστορία της συνεργασίας και η ονοματοδοσία

Η σχέση μεταξύ της ΠΑΕ Άρης και της Novibet χρονολογείται από το 2023, όταν η εταιρία ανέλαβε τον ρόλο του κεντρικού χορηγού στη φανέλα της ομάδας. Έκτοτε, η συνεργασία αυτή έχει περάσει σε ένα νέο επίπεδο, με την απόφαση για την ονοματοδοσία του γηπέδου. Το «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης» αποτελεί πλέον την επίσημη ονομασία της έδρας του Άρη.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Novibet προς τον σύλλογο. Η διατήρηση του ονόματος του Κλεάνθη Βικελίδη στην ονομασία του γηπέδου ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τις συζητήσεις, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση του Άρη.

Συνάντηση με θρύλους του Άρη

Στο πλαίσιο των εγκαινίων της νέας συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση εκπροσώπων της Novibet με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία του Άρη. Ο Νίκος Παπάδογλου, CEO της Novibet, και η Έλενα Μπάρμπα, Chief Marketing Officer της εταιρείας, υποδέχθηκαν και φιλοξένησαν στη σουίτα της εταιρίας τους Ντίνο Κούη, Γιάννη Βένο, Γιώργο Φοιρό και Γιάννη Τζιφόπουλο.

Οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την αξία αυτής της συνεργασίας. Στάθηκαν ιδιαίτερα στη σύμπραξη δύο ισχυρών brands και στις προοπτικές που δημιουργούνται από αυτήν την ενίσχυση των δεσμών. Η παρουσία των ιστορικών μορφών του Άρη υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας για την ομάδα και την κοινότητά της.

Δηλώσεις και προοπτικές

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και των εκδηλώσεων, έγιναν σημαντικές δηλώσεις σχετικά με τη συμφωνία ονοματοδοσίας. Τόσο ο Νίκος Παπάδογλου, CEO της Novibet, όσο και η Έλενα Μπάρμπα, Chief Marketing Officer της εταιρείας, αναφέρθηκαν σε αυτή τη νέα συνεργασία ως ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον Άρη και το γήπεδό του. Οι δηλώσεις τους τόνισαν τη στρατηγική σημασία της κίνησης.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του Άρη, μεταξύ των οποίων οι Ντίνος Κούης, Γιάννης Βένος, Γιώργος Φοιρός και Γιάννης Τζιφόπουλος, εξέφρασαν επίσης τη θετική τους στάση. Επισήμαναν την αξία της σύμπραξης δύο ισχυρών brands και τις προοπτικές που δημιουργούνται, παράλληλα με τη διατήρηση στην ονομασία του γηπέδου της θρυλικής μορφής του Κλεάνθη Βικελίδη, κάτι που θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό.

Κοινωνική προσφορά και «Giant Heart»

Πέρα από την αθλητική και εμπορική διάσταση, η νέα συνεργασία περιλαμβάνει και ενέργειες φιλανθρωπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν ήδη προγραμματιστεί. Μία από τις πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες είναι η δημιουργία της κερκίδας «Giant Heart» εντός του γηπέδου. Αυτή η κερκίδα θα φιλοξενεί ανθρώπους από ευάλωτες ομάδες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους αγώνες.

Αυτές οι ενέργειες υπογραμμίζουν την πρόθεση των δύο πλευρών να προσφέρουν στην κοινωνία, ενισχύοντας τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού. Η φιλανθρωπική διάσταση της συμφωνίας αναδείχθηκε ως ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τις συζητήσεις, δείχνοντας μια ευρύτερη προσέγγιση πέρα από τα στενά όρια της χορηγίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta