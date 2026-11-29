Η Νιούκαστλ πανηγύρισε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Μπράιτον με 1-0 στο «Amex». Η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τους «γλάρους». Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Χάρβεϊ Μπαρνς με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας αγωνίστηκε ως αλλαγή για την Μπράιτον.

Το γρήγορο προβάδισμα της Νιούκαστλ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τις «καρακάξες» της Νιούκαστλ, οι οποίες κατάφεραν να κερδίσουν πέναλτι μόλις στο 7ο λεπτό. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Χάρβεϊ Μπαρνς, ο οποίος ήταν ψύχραιμος και μετουσίωσε την ευκαιρία σε γκολ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Μετά το γρήγορο γκολ, η Μπράιτον προσπάθησε να συνέλθει από το αρχικό σοκ και να αντιδράσει. Οι «γλάροι» απείλησαν την εστία της Νιούκαστλ με τους Γκρος και Γκόμεζ, στις 29' και 31' αντίστοιχα. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας Χόρνιτσεκ ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε τις προσπάθειες των αντιπάλων, διατηρώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Παρά τις προσπάθειες της Μπράιτον να δημιουργήσει ευκαιρίες και να πιέσει, η Νιούκαστλ κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις «καρακάξες» να προηγούνται στο σκορ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, η ομάδα της Νιούκαστλ δεν είχε απειληθεί ιδιαίτερα, δείχνοντας σταθερότητα στην άμυνά της και αποτελεσματικότητα στην εκμετάλλευση της ευκαιρίας που της δόθηκε.

Οι «γλάροι» προσπάθησαν να βρουν ρυθμό και να επιβάλουν το παιχνίδι τους, ωστόσο η άμυνα της Νιούκαστλ παρέμεινε συμπαγής. Η στρατηγική των φιλοξενούμενων φάνηκε να αποδίδει καρπούς, καθώς πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Οι προσπάθειες για ισοφάριση στο δεύτερο μέρος

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι «γλάροι» της Μπράιτον ξεκίνησαν να ασκούν πιο εντατική πίεση στην άμυνα της Νιούκαστλ. Οι γηπεδούχοι έψαχναν επίμονα το γκολ της ισοφάρισης, ανεβάζοντας τις γραμμές τους και δημιουργώντας ευκαιρίες μπροστά στην εστία του Χόρνιτσεκ.

Η πιο σημαντική στιγμή για την Μπράιτον ήρθε στο 63ο λεπτό, όταν «άγγιξαν» την ισοφάριση. Ο Γκόμεζ πραγματοποίησε ένα γύρισμα από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης, και ο Ντε Κάιπερ πλάσαρε στην κίνηση. Δυστυχώς για τους «γλάρους», η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, στερώντας τους το πολυπόθητο τέρμα και διατηρώντας το προβάδισμα της Νιούκαστλ.

Η είσοδος του Μπάμπη Κωστούλα και η έκβαση

Στην προσπάθειά του να αλλάξει τη ροή του αγώνα και να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της Μπράιτον, ο προπονητής των «γλάρων» προχώρησε σε αλλαγές. Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης.

Παρά την είσοδό του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του στο παιχνίδι, καθώς η άμυνα της Νιούκαστλ συνέχισε να είναι αποτελεσματική. Οι «γλάροι» δεν βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα. Αυτό το αποτέλεσμα είχε ως συνέπεια η Μπράιτον να χάσει έδαφος στη «μάχη» της πεντάδας της Premier League, ενώ η Νιούκαστλ πανηγύρισε μια σημαντική νίκη εκτός έδρας.

Με πληροφορίες από: Athletiko