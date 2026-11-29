Με νέα της ανακοίνωση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επανήλθε στο προσκήνιο της αντιπαράθεσης, απαντώντας στις προηγούμενες δηλώσεις της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη της, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Οι «ερυθρόλευκοι» εξέφρασαν την άρνησή τους να δεχθούν υποδείξεις περί θεσμικής συμπεριφοράς, κάνοντας αναφορά στο ιστορικό των ποινών αποκλεισμού που έχουν επιβληθεί στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τα γήπεδα.

Η απάντηση των «ερυθρολεύκων»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπογράμμισε ότι δεν δέχεται μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς, ειδικά από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στην ανακοίνωσή της, η πειραϊκή ομάδα σημειώνει πως παρακολουθεί τις τελευταίες ημέρες την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να αυτοανακηρύσσεται ως θεματοφύλακας της αθλητικής δικαιοσύνης. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τους «ερυθρόλευκους», έρχεται σε αντίθεση με το παρελθόν.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ως «υπότροπο ιδιοκτήτη» της «πράσινης» ΚΑΕ, ο οποίος επί σειρά ετών αγνοούσε επιδεικτικά τις αποφάσεις των αθλητικών δικαστών. Μάλιστα, τον κατηγορούσε δημόσια για «διατεταγμένη υπηρεσία» και «προσπάθεια αλλοίωσης του πρωταθλήματος», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι κατηγορίες και ο σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων

Οι «ερυθρόλευκοι» τόνισαν ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξομοιώνει πλέον τα ανόμοια, ονομάζοντας «επίθεση» τον θεμιτό σχολιασμό μιας δικαστικής απόφασης. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποστήριξε ότι όσοι προέβησαν σε τέτοιες ενέργειες στο παρελθόν δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κάνουν μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς, πόσο μάλλον στην ίδια.

Η ανακοίνωση των Πειραιωτών κατέληξε σε μια σαφή δήλωση διαφοροποίησης, αναφέροντας: «Δεν είμαστε ίδιοι. Και δεν θα γίνουμε ποτέ ίδιοι». Αυτή η φράση υπογραμμίζει την πρόθεση της ΚΑΕ Ολυμπιακός να διατηρήσει μια ξεχωριστή στάση απέναντι στις πρακτικές που καταλογίζει στην αντίπαλη ομάδα.

Το ιστορικό των αποκλεισμών του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ένα κεντρικό σημείο της απάντησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός ήταν η αναφορά στο ιστορικό των ποινών αποκλεισμού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το 2013 μέχρι σήμερα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει συγκεντρώσει συνολικά 124 μήνες απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα, μόνο στην Ελλάδα. Αυτό το διάστημα αντιστοιχεί σε περισσότερα από 10 χρόνια αποκλεισμού.

Μετά και την πιο πρόσφατη απόφαση του αθλητικού δικαστή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναμένεται να επιστρέψει σε αγώνα Πρωταθλήματος τον Νοέμβριο του 2028. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός χρησιμοποίησε αυτά τα στοιχεία για να τονίσει ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος «σήμερα μας κάνει μαθήματα ηθικής», έχει καταφέρει μέσα σε 13 χρόνια να τιμωρηθεί με 10 χρόνια αποκλεισμού από τα γήπεδα.

Η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην αντιπαράθεση

Στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς αντιπαράθεσης και του «πολέμου ανακοινώσεων», όπως περιγράφεται, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε επίσης εκφράσει τη δική της θέση. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Η κακομαθημένη κόκκινη ΚΑΕ μετράει θιγμένη… καταγγελίες, η παρότρυνση σε βία δεν θα μένει ατιμώρητη». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την απάντηση της «πράσινης» ΚΑΕ στις καταγγελίες και την κριτική που δέχεται, με αναφορά σε «παρότρυνση σε βία» που δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Οι δύο ΚΑΕ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν δημόσιες τοποθετήσεις, διατηρώντας ένα κλίμα έντασης στον ελληνικό αθλητικό χώρο. Η κάθε πλευρά προβάλλει τα δικά της επιχειρήματα και αναφορές σε παλαιότερες ενέργειες ή δηλώσεις, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό συνεχούς αντιπαράθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki