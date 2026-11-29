Η ΑΕΛ υπέστη μια βαριά ήττα στην Ερμούπολη, χάνοντας με 3-0 από την Ελλάς Σύρου για τη 13η αγωνιστική της Superbet League 2. Το αποτέλεσμα αυτό χαρακτηρίζεται ως το βαρύτερο της φετινής σεζόν για τους «βυσσινί». Η θεσσαλική ομάδα έχασε μια σημαντική ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τις απώλειες βαθμών άλλων ομάδων και να βελτιώσει τη θέση της στον βαθμολογικό πίνακα. Αντιθέτως, οι Κυκλαδίτες επικράτησαν με άνεση, πανηγυρίζοντας μια ιστορική νίκη.

Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ

Οι απώλειες βαθμών των Μαρκό και της Νίκης Βόλου το Σάββατο 28 Νοεμβρίου είχαν δημιουργήσει μια μοναδική ευκαιρία για την ΑΕΛ. Με ενδεχόμενη νίκη στη Σύρο, οι «βυσσινί» θα μπορούσαν να μειώσουν τη διαφορά από την πρωτοπόρο ομάδα στους πέντε βαθμούς.

Παράλληλα, θα αύξαναν τη διαφορά από τους διώκτες τους, ενισχύοντας τη θέση τους στην κατηγορία. Ωστόσο, η ΑΕΛ όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία, αλλά διασύρθηκε στην Ερμούπολη, γνωρίζοντας μια ήττα που χαρακτηρίστηκε ως «ναυάγιο».

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν φαίνεται πως επηρέασαν την απόδοση της θεσσαλικής ομάδας, η οποία φάνηκε να μην είναι συγκεντρωμένη στον αγώνα, με αποτέλεσμα η Ελλάς Σύρου να κάνει «πάρτι» στον αγωνιστικό χώρο.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα τέρματα

Ο αγώνας ξεκίνησε με την ΑΕΛ να απειλεί στο 8ο λεπτό με τον Νοικοκυράκη. Ωστόσο, η Ελλάς Σύρου ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό. Ο Τσιαντούλας έκανε μια βαθιά μπαλιά, ο Μπούσης δεν κατάφερε να ανακόψει τον Οτσοβέτσι, και από τη στιγμή που ο τερματοφύλακας Βενετικίδης είχε βγει εκτός εστίας, ο Αφρικανός παίκτης με πλασέ διαμόρφωσε το 1-0.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ένα νέο λάθος από πλευράς των Θεσσαλών οδήγησε στο δεύτερο τέρμα των γηπεδούχων. Ο Βενετικίδης βιάστηκε να κάνει πάσα, αλλά την μπάλα πήρε ο Οτσοβέτσι, ο οποίος σούταρε. Ο Νίτσος έκανε χέρι εντός περιοχής, με αποτέλεσμα να δοθεί πέναλτι.

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Μπουλλάρι, ο οποίος ευστόχησε, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην Ελλάς Σύρου, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Το 3-0 διαμορφώθηκε στο 59ο λεπτό από τον Φελίσιο.

Το τρίτο γκολ και η κυριαρχία των Κυκλαδιτών

Ο Μπουλλάρι κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα και πάσαρε στον Βραζιλιάνο Φελίσιο. Αυτός, αφού μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, νίκησε τον Βενετικίδη για τρίτη φορά με ένα αριστερό πλασέ, ολοκληρώνοντας το σκορ του αγώνα.

Οι Κυκλαδίτες κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισαν μια δίκαιη νίκη, την πρώτη στην ιστορία τους απέναντι στην ομάδα της Λάρισας. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάς Σύρου πλησίασε τη δεύτερη θέση στον βαθμολογικό πίνακα, φτάνοντας σε απόσταση ενός πόντου.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα ξεκίνησε και βροχή, ενώ ο ρυθμός είχε πέσει σημαντικά. Παρά την πτώση του ρυθμού, η ΑΕΛ βρήκε κάποιες στιγμές να απειλήσει την εστία των γηπεδούχων, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να μειώσει το σκορ.

Κίτρινες κάρτες και συνθέσεις

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε κίτρινες κάρτες στους εξής παίκτες: στον Παπασάββα στο 34ο λεπτό, στον Μπούση στο 39ο λεπτό, στον Διαμαντή στο 58ο λεπτό και στον Τσελεπίδη στο 69ο λεπτό.

Η σύνθεση της Ελλάς Σύρου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Θανάση Στάικου, ήταν η εξής: Καραργύρης, Διαμαντής, Βλάχος, Κωστόπουλος, Κουτσουδάκης, Κρέτση (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 88' από τον Πρεβεζιάνο), Παπασάββας, Φελίσιο (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 73' από τον Αντίνο), Τσιαντούλας (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 88' από τον Παλαιολόγου), Οτσοβέτσι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 79' από τον Νίνο), και Μπουλλάρι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 79' από τον Γεμιστό).

Από την πλευρά της ΑΕΛ, παίκτες που αναφέρθηκαν στις φάσεις του αγώνα ήταν οι Νοικοκυράκης, Μπούσης, Βενετικίδης και Νίτσος.

Με πληροφορίες από: Athletiko