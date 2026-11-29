Η Άννα Κορακάκη κατέκτησε για ακόμα μία φορά το χρυσό μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα σκοποβολής, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της αξία. Η Ολυμπιονίκης σημείωσε μια εντυπωσιακή επίδοση 586 βαθμών, η οποία απέχει μόλις δύο μονάδες από το προσωπικό της ρεκόρ. Η νίκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αθλήτρια αγωνίστηκε υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, ως νέα μητέρα.

Η χρυσή επίδοση και η μητρότητα

Η Άννα Κορακάκη, Ολυμπιονίκης του 2016 στη σκοποβολή, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του πανελλήνιου πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας 586 βαθμούς. Αυτή η επίδοση είναι αξιοσημείωτη, καθώς βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, μόλις δύο μονάδων, από το ατομικό της ρεκόρ. Η επιτυχία της έρχεται σε μια περίοδο που η ίδια βιώνει τις χαρές και τις προκλήσεις της μητρότητας.

Η αθλήτρια έδειξε με την παρουσία της στον αγώνα ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιτυχημένες αθλήτριες και παρούσες μητέρες. Η ίδια αποκάλυψε πως αγωνίστηκε έχοντας κοιμηθεί μόλις 1,5 ώρα, γεγονός που υπογραμμίζει την αφοσίωση και την αντοχή της.

Το δύσκολο ταξίδι προς τον αγώνα

Η πορεία της Άννας Κορακάκη προς το χρυσό μετάλλιο δεν ήταν απλή. Όπως η ίδια περιέγραψε, πέρασε τη νύχτα φροντίζοντας την άρρωστη κόρη της, γεγονός που της στέρησε τον απαραίτητο ύπνο. Παρά την εξουθένωση, λίγες ώρες αργότερα ξεκίνησε το ταξίδι της για την Αθήνα, προκειμένου να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα.

Το ταξίδι περιλάμβανε δύο ώρες οδήγησης και μια πρωινή πτήση, με την αθλήτρια να φτάνει απευθείας στο σκοπευτήριο του Βύρωνα. Εκεί, παρά τις αντίξοες συνθήκες και την έλλειψη ξεκούρασης, κατάφερε να συγκεντρωθεί και να αποδώσει στο υψηλότερο επίπεδο, φτάνοντας στην πρώτη θέση. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η Άννα Κορακάκη πήρε τον δρόμο της επιστροφής, για να βρεθεί ξανά δίπλα στην μικρή της κόρη.

Η συγκινητική ανάρτηση της Ολυμπιονίκη

Μετά τη νίκη της, η Άννα Κορακάκη προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της. Στην ανάρτησή της, η αθλήτρια έγραψε αναλυτικά για την εμπειρία της:

«STORYTIME ενός από τους πιο επιτυχημένους αγώνες της καριέρας μου! Το ξεκίνημα του 2026 με βρήκε μαμά σε ένα ονειρεμένο μωρό και το τελείωμα της χρονιάς με ένα ονειρικό σκορ, πολλά υποσχόμενο για το 2027 που είναι προ των πυλών και τη σεζόν που έρχεται με τους πολυπόθητους αγώνες στο εξωτερικό! Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι έχω επανέλθει στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» μου, ομολογώ όμως πως, βλέποντας να μπορώ να αποδώσω έτσι, με πολλή εξουθένωση και καταπόνηση μηνών και σωματικά και πνευματικά, νιώθω τεράστια αυτοπεποίθηση για το μέλλον».

Επιστροφή στην ενεργό δράση και οι στόχοι

Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 31 Ιανουαρίου 2026. Από τότε, καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες να επανέλθει πλήρως στην ενεργό δράση και να συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία στον χώρο της σκοποβολής. Η νίκη της στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με το υψηλό σκορ των 586 βαθμών, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ίδια εκφράζει την αισιοδοξία της για το μέλλον, καθώς το ονειρικό σκορ με το οποίο έκλεισε το 2026 δημιουργεί προσδοκίες για το 2027. Η επόμενη χρονιά αναμένεται να περιλαμβάνει πολυπόθητους αγώνες στο εξωτερικό, όπου η Άννα Κορακάκη θα επιδιώξει να διακριθεί εκ νέου, αντλώντας αυτοπεποίθηση από την ικανότητά της να αποδίδει υψηλά, ακόμα και μετά από μήνες σωματικής και πνευματικής καταπόνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit