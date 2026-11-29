Η προγραμματισμένη αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League Κ17 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο αναβλήθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που πλήττουν την Αττική, με την κακοκαιρία «Άργος» να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο αγώνας των ομάδων υποδομών επρόκειτο να διεξαχθεί στο γήπεδο των Τραχώνων, στον Άλιμο, αλλά οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν στην αναβολή του.

Αναβολή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Αττική

Το παιχνίδι των ομάδων Κ17 του Παναθηναϊκού και του Ατρομήτου, το οποίο ήταν ενταγμένο στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League Κ17, δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά οριστεί. Η αναβολή αποφασίστηκε εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της Αττικής. Η κακοκαιρία, η οποία έχει ονομαστεί «Άργος», προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, καθιστώντας επισφαλείς τις συνθήκες για τη διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Η αναμέτρηση είχε προγραμματιστεί για τις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής 29 Νοεμβρίου. Το γήπεδο των Τραχώνων, που βρίσκεται στον Άλιμο, είχε επιλεγεί ως τόπος διεξαγωγής για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Κ17 - Ατρόμητος Κ17. Ωστόσο, η ένταση των καιρικών φαινομένων ήταν τέτοια που η Super League προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της αναβολής, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των νεαρών αθλητών και την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Η επίδραση της κακοκαιρίας «Άργος»

Η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και «χτυπάει» την Αττική, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτέλεσαν τον κύριο λόγο για την αναβολή του αγώνα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος υποδομών. Η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν συνθήκες που δεν επέτρεπαν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του ματς.

Η απόφαση για την αναβολή του συγκεκριμένου αγώνα υπογραμμίζει την σοβαρότητα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Η φράση ότι η κακοκαιρία «σήκωσε απαγορευτικό στη σέντρα» για το παιχνίδι των Κ17, περιγράφει γλαφυρά την κατάσταση. Η προτεραιότητα δόθηκε στην προστασία των συμμετεχόντων και στην αποφυγή τυχόν κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την διεξαγωγή του αγώνα υπό αυτές τις συνθήκες.

Οι αγώνες της Stoiximan Super League δεν επηρεάζονται

Σε αντίθεση με το πρωτάθλημα υποδομών, οι αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, δηλαδή της πρώτης κατηγορίας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν την ίδια Κυριακή 29 Νοεμβρίου στην Αττική, δεν αναμένεται να επηρεαστούν από την κακοκαιρία. Παρά το γεγονός ότι η βροχόπτωση είναι έντονη στην περιοχή, τα παιχνίδια αυτά προβλέπεται να διεξαχθούν κανονικά, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Συγκεκριμένα, οι αγώνες Ατρόμητος - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Stoiximan Super League, αναμένεται να διεξαχθούν κανονικά. Αυτή η διάκριση δείχνει ότι, ενώ οι συνθήκες κρίθηκαν ακατάλληλες για το πρωτάθλημα Κ17, οι αγώνες της ανώτερης κατηγορίας μπορούν να διεξαχθούν παρά την κακοκαιρία, πιθανώς λόγω διαφορετικών προδιαγραφών ή εκτιμήσεων.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός Κ17 - Ατρόμητος Κ17 επιβεβαιώθηκε και μέσω επίσημης ενημέρωσης από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ήταν σαφής ως προς τους λόγους και το πλαίσιο της αναβολής. Συγκεκριμένα, η δήλωση ανέφερε: «Η προγραμματισμένη για σήμερα (29/11) αναμέτρηση της Κ17 του Παναθηναϊκού με την αντίστοιχη ομάδα του Ατρομήτου, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League Κ17, αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».

Αυτή η επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού καθιστά οριστική την αναβολή του παιχνιδιού. Η ενημέρωση αυτή προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση προς το κοινό, τους φιλάθλους και τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την ακύρωση της αναμέτρησης για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Η χρήση της φράσης «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» στην ανακοίνωση υπογραμμίζει την σοβαρότητα του προβλήματος που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit