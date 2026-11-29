Με το ντέρμπι των «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, να ξεχωρίζει, συνεχίζεται σήμερα η 12η αγωνιστική της Super League. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με στόχο αποκλειστικά τη νίκη ώστε να μη μείνουν μακριά από τη διεκδίκηση του τίτλου. Παράλληλα, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, ενώ ο Ολυμπιακός έχει επικίνδυνη έξοδο στην έδρα του Άρη.

Το ντέρμπι των «Δικεφάλων» στην Allwyn Arena

Στην Allwyn Arena, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται σε μια αναμέτρηση που κρίνεται κομβική για την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Αμφότερες οι ομάδες έχουν χάσει ήδη αρκετό έδαφος στη βαθμολογία και μια περαιτέρω απώλεια βαθμών θα τους φέρει μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ έρχεται από μια ανταγωνιστική εμφάνιση στο Champions League, όπου όμως έμεινε και πάλι με άδεια χέρια, χάνοντας με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία.

Στο πρωτάθλημα, η «Ένωση» μετράει δύο σερί νίκες, επικρατώντας του Λεβαδειακού με ανατροπή 2-1 και της Καλαμάτας με 0-1. Επιπλέον, στις 16 Δεκεμβρίου θα δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Μετά την ισοπαλία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικράτησε εύκολα της Κηφισιάς με 4-0 στην Τούμπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος έχει ήδη κερδίσει μια φορά την ΑΕΚ, με 3-1 στη Θεσσαλονίκη για το Κύπελλο.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ και τα αγωνιστικά δεδομένα

Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Αθήνα από χθες, ενόψει της κομβικής αποψινής αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι «ασπρόμαυροι» αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα «πατσίσει» γκέλες των προηγούμενων αγωνιστικών και ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να μην απομακρυνθούν από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Super League. Το ντέρμπι με την «Ένωση» χαρακτηρίζεται ως «εξάποντο» και μπορεί να αλλάξει ισορροπίες και καταστάσεις στο πρωτάθλημα.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε με τα γνωστά αλλά πολλά προβλήματα που συνηθίζει να διαχειρίζεται ο προπονητής Αλέσιο Λίσι. Το ευχάριστο νέο είναι ότι ο Εντιαγέ ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε μέσα στη βδομάδα και είναι διαθέσιμος για το αρχικό σχήμα. Αντίθετα, στα πιτς παραμένουν οι Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ. Η τελευταία προπόνηση της ομάδας έγινε στην Τούμπα και ήταν αφιερωμένη στο τακτικό κομμάτι, ενώ έγινε και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ προτίμησε να μην ανακοινώσει την αποστολή που πήρε μαζί του, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με τις επιλογές που θα κάνει. Δεν αναμένονται πολλές αλλαγές και μεγάλα ρίσκα, με τον «Δικέφαλο» να βασίζεται κυρίως στον κορμό και το σχήμα που έδειξαν να λειτουργούν καλά το τελευταίο διάστημα. Τα διλήμματα έχουν να κάνουν κυρίως με την παρουσία ή όχι του Μιχαηλίδη αντί του ανεβασμένου Χατζηδιάκου, αλλά και τον παρτενέρ του Σανταμαρία στα χαφ, με τους Ούγκρεσιτς και Λουσέ να είναι υποψήφιοι. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, αλλά και των Κένι, Κοστα και Γιαννούλη στην άμυνα. Οι Ζίβκοβιτς και Γιαννούλης θεωρούνται επίσης σίγουροι στις δύο πλευρές του 4-4-2, και λογικά οι Εντιαγέ και Μπανζά στην επίθεση, χωρίς να αποκλείεται τελείως η επιλογή του Μύθου.

Δοκιμασία για τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο Περιστέρι

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Οι «πράσινοι» έρχονται από ευρωπαϊκή ήττα, καθώς αν και προηγήθηκαν με 2-0 της Νόρτζελαντ, εν τέλει ηττήθηκαν με 3-2 στη Δανία για το Conference League. Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια για τον Παναθηναϊκό μετά από δέκα σερί νίκες εντός κι εκτός συνόρων.

Αυτή την ευρωπαϊκή ήττα θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ατρόμητος, που περιμένει την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι παραμένουν μεν αήττητοι στα τρία τελευταία ματς, αλλά βρίσκονται πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, αναζητώντας βαθμούς για να αναρριχηθούν.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη

Την κούραση και την απογοήτευση που θα «κουβαλά» μαζί του ο Ολυμπιακός, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Άρης, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη. Οι «κίτρινοι» έχουν ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα κι από τη νίκη τους με buzzer beater στην Τρίπολη – νίκη που ήταν η πέμπτη στην τελευταία εξάδα αγώνων.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, από την άλλη, καλείται να «μαζέψει» τα κομμάτια της μετά το 2-4 από τη Μίλαν για το UEFA Europa League. Δεν είναι μόνο η ήττα, αλλά κυρίως το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-0 αλλά μετά κατέρρευσαν. Στο πρωτάθλημα περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν, καθώς ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο +4.

Η αναμέτρηση ΟΦΗ - Λεβαδειακού στο Ηράκλειο

Τέλος, στο Ηράκλειο, ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό. Οι Βοιωτοί δείχνουν σημάδια αντίδρασης, αν και το 1-1 με τον Ατρόμητο ήταν πισωγύρισμα στην προσπάθεια να ξεφύγουν από την τελευταία δυάδα της βαθμολογίας. Η ομάδα του Ηλία Χαραλά αναζητά βαθμούς για να βελτιώσει τη θέση της.

Με πληροφορίες από: Enikos, Athletiko