Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Ισπανός τεχνοκράτης είχε ενταχθεί στο δυναμικό του «τριφυλλιού» τον Νοέμβριο του 2025, αναλαμβάνοντας αρχικά καθήκοντα τεχνικού διευθυντή. Το τελευταίο διάστημα κατείχε τη θέση του τεχνικού συμβούλου στον σύλλογο, θέση την οποία διατήρησε μέχρι την αποχώρησή του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Μέσω αυτής, η ομάδα ευχαρίστησε τον Ισπανό για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ευχαριστούμε τον Μιγκέλ Άνχελ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».

Η πορεία του Κορόνα στο «τριφύλλι»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού τον Νοέμβριο του 2025, προερχόμενος από τη Βαλένθια. Κατά την πρόσληψή του, ανέλαβε τα καθήκοντα του τεχνικού διευθυντή και του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η έλευσή του στο «τριφύλλι» πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Η θητεία του ως τεχνικός διευθυντής διήρκεσε μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Τότε, μετά από αλλαγές που επήλθαν στο οργανόγραμμα του συλλόγου, τη θέση του τεχνικού διευθυντή ανέλαβε ο Στέφανος Κοτσόλης. Ο Κορόνα παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου, θέση την οποία διατήρησε μέχρι την πρόσφατη αποχώρησή του. Συνολικά, η συνεργασία του 45χρονου τεχνοκράτη με τους «πράσινους» διήρκεσε ένα χρόνο και 15 ημέρες.

Προηγούμενη εμπειρία και παράλληλες δραστηριότητες

Πριν την έλευσή του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είχε αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε ισπανικούς συλλόγους. Είχε εργαστεί ως αθλητικός διευθυντής στην Αλμερία, ενώ είχε θητεύσει και στη Βαλένθια. Στη Βαλένθια, η αρχική του θέση ήταν επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, προτού αναλάβει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, και συγκεκριμένα μετά την αλλαγή του ρόλου του σε τεχνικό σύμβουλο, ο Κορόνα ασκούσε παράλληλα και καθήκοντα σχολιαστή. Συμμετείχε ως σχολιαστής στην ισπανική τηλεόραση, καλύπτοντας αγώνες του πρωταθλήματος της πατρίδας του.

Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στην Ισπανία λίγες ημέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα βρίσκεται κοντά σε νέα επαγγελματική στέγη. Οι πληροφορίες τον ήθελαν αρχικά να έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την ισπανική ομάδα της Μάλαγα.

Τα ίδια δημοσιεύματα ανέφεραν έπειτα ότι είχε επιτευχθεί μέχρι και συμφωνία με τους Ανδαλουσιάνους. Ο Κορόνα αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του για να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Μάλαγα, διαδεχόμενος τον Λορέν Χουαρός. Η Μάλαγα θα είναι πιθανότατα ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Ισπανού τεχνοκράτη.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta