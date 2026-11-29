Η UEFA επέβαλε πρόστιμο 33.500 ευρώ στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα με την Μπόρατς

Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA επέβαλε νέο πρόστιμο συνολικού ύψους 33.500 ευρώ στον Παναθηναϊκό. Η ποινή αυτή αφορά τρεις διαφορετικές παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του εντός έδρας αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ο οποίος διεξήχθη στις 15 Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε την πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στη League Phase του Conference League, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με σκορ 2-1.

Η απόφαση της UEFA και οι παραβάσεις

Το Πειθαρχικό Σώμα της UEFA, γνωστό και ως Control, Ethics and Disciplinary Body (CEDB), εξέτασε την υπόθεση στις πρόσφατες συνεδριάσεις του. Οι συνεδριάσεις αυτές διεξήχθησαν σε διάστημα από τις 9 έως τις 23 Νοεμβρίου, κατά το οποίο ανακοινώθηκαν διάφορες πειθαρχικές αποφάσεις.

Στο πλαίσιο του νέου ποινολογίου που εκδόθηκε, συμπεριλήφθηκε και η αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με την βοσνιακή ομάδα. Η UEFA επέβαλε τρεις ξεχωριστές οικονομικές ποινές στον Παναθηναϊκό, οι οποίες αθροιστικά φτάνουν το ποσό των 33.500 ευρώ. Οι παραβάσεις καταγράφηκαν από τον παρατηρητή της UEFA κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτική καταγραφή των προστίμων

Η πρώτη παράβαση για την οποία τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός αφορά τη ρίψη αντικειμένων από τους φιλάθλους. Η ποινή αυτή επιβλήθηκε βάσει του άρθρου 16(2)(b) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA (DR) και το πρόστιμο που αντιστοιχεί ανέρχεται στα 5.250 ευρώ. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει κυρώσεις για τέτοιου είδους συμπεριφορές εντός των γηπέδων.

Η δεύτερη παράβαση σχετίζεται με το άναμμα πυροτεχνικών ή άλλων αντικειμένων, μια ενέργεια που απαγορεύεται αυστηρά από τους κανονισμούς. Βάσει του άρθρου 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA (DR), επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.250 ευρώ. Η χρήση πυροτεχνημάτων δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Η τρίτη και σημαντικότερη οικονομικά ποινή αφορά την καθυστερημένη έναρξη του αγώνα. Για αυτή την παράβαση, η οποία εμπίπτει στο άρθρο 11(2)(h) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA (DR), επιβλήθηκε πρόστιμο 25.000 ευρώ. Η καθυστέρηση στην έναρξη των αναμετρήσεων αποτελεί σοβαρή παράβαση των οργανωτικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής.

Ο συνολικός ευρωπαϊκός «λογαριασμός» της σεζόν 2026/27

Το πρόστιμο των 33.500 ευρώ έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στον Παναθηναϊκό για την τρέχουσα ευρωπαϊκή του πορεία. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών προκριματικών του Conference League, ο σύλλογος είχε τιμωρηθεί με τρία πρόστιμα συνολικού ύψους 35.500 ευρώ.

Αυτά τα προηγούμενα πρόστιμα αφορούσαν παραβάσεις που καταγράφηκαν στις αναμετρήσεις του «τριφυλλιού» με την ΤΣΣΚΑ 1948 και τη Χράντετς Κράλοβε. Με την προσθήκη της νέας ποινής, ο συνολικός λογαριασμός των προστίμων για τον Παναθηναϊκό για την ευρωπαϊκή σεζόν 2026/27 ανέρχεται πλέον στις 69.000 ευρώ, προερχόμενος από έξι διαφορετικές πειθαρχικές παραβάσεις.

Το ιστορικό των προστίμων της τετραετίας

Πέρα από τις φετινές κυρώσεις, η UEFA έχει επιβάλει στον Παναθηναϊκό πρόστιμα που αθροιστικά φτάνουν σε ένα σημαντικό ποσό κατά την τελευταία τετραετία. Συγκεκριμένα, ο συνολικός «λογαριασμός» των προστίμων για τον σύλλογο κατά την περίοδο αυτή έχει ανέλθει στο 1,18 εκατομμύριο ευρώ.

Αυτό το ποσό υπογραμμίζει τη συχνότητα και το μέγεθος των πειθαρχικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί σε βάρος του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οδηγώντας σε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko