Το κυριακάτικο πρόγραμμα περιλαμβάνει σούπερ ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι Δικεφάλων, ενώ στην Premier League, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Emirates» σε μια κόντρα που μπορεί να κρίνει πολλά στην κούρσα του τίτλου.

Το ντέρμπι δικεφάλων στη Νέα Φιλαδέλφεια

Στη Νέα Φιλαδέλφεια διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Η Ένωση αναζητά εκδίκηση για την ήττα που υπέστη στην Τούμπα στο Κύπελλο Ελλάδος, ενώ οι Θεσσαλονικείς επιδιώκουν το προσπέρασμα στη βαθμολογία, με στόχο να ανέβουν στην τρίτη θέση του πίνακα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι δύο Δικέφαλοι συναντιούνται φέτος, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας έναν πόντο περισσότερο από το σύνολο του Λίσι. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, έχει περιοριστεί προς το παρόν στην τέταρτη θέση και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον έξτρα χρόνο ξεκούρασης για να πλάσει υπέρ του την αναμέτρηση.

Η βαθμολογική θέση και η φόρμα των ομάδων

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ, έχει επικρατήσει στους τέσσερις από τους τελευταίους πέντε αγώνες της στη Super League. Ωστόσο, προέρχεται από την ήττα με 1-0 στο Κόμο για το Champions League, γεγονός που τη λάβωσε ψυχολογικά. Οι Κιτρινόμαυροι, παρόλο που άξιζαν κάτι περισσότερο από την παρουσία τους στην Ιταλία, έφυγαν με άδεια χέρια και τώρα καλούνται να σηκώσουν άμεσα κεφάλι για το ντέρμπι.

Ο ΠΑΟΚ, μετά την επικράτηση με 3-1 στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδος, αποσκοπεί στο 2/2 απέναντι στην Ένωση. Η Νέα Φιλαδέλφεια παραμένει απόρθητο φρούριο φέτος στη Super League, με τη Ρεάλ να είναι η μοναδική ομάδα που έχει επικρατήσει στα κιτρινόμαυρα εδάφη. Παρόλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς απέδειξαν και στο «Γ. Καραϊσκάκης» πως μπορούν να φύγουν με αποτέλεσμα από εχθρική έδρα και θα επιχειρήσουν να κάνουν τη ζημιά και στην έδρα της ΑΕΚ.

Η μάχη του τίτλου στην Premier League

Στο Λονδίνο, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι κοντράρονται σε μια μάχη που μπορεί να καθορίσει πολλά στην κούρσα του τίτλου στην Premier League, παρόλο που είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν. Εάν οι Gunners καταφέρουν να κερδίσουν, θα ανοίξουν μια μεγάλη διαφορά εννέα βαθμών από τους αντιπάλους τους. Αντίθετα, οι Citizens επιδιώκουν να ψαλιδίσουν την απόσταση στους τρεις βαθμούς.

Η αναμέτρηση διεξάγεται στο «Emirates» και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια του κυριακάτικου προγράμματος στην Αγγλία. Η έκβαση του αγώνα θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην κορυφή της βαθμολογίας και στις φιλοδοξίες των δύο ομάδων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η βαθμολογική εικόνα και οι πρόσφατες επιδόσεις

Έπειτα από τις πρώτες έντεκα αγωνιστικές, οι Gunners έχουν στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League με συνολικά είκοσι οκτώ βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται έξι βαθμούς μπροστά από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει περιοριστεί απλώς σε μια παρουσία στην πρώτη τετράδα.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, ωστόσο, δεν αξιοποίησε την ευκαιρία της να μεγαλώσει την απόσταση από την προηγούμενη αγωνιστική, καθώς κόλλησε στο 2-2 απέναντι στη Νιούκαστλ. Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε ακόμα μια ισοπαλία. Για όσους ενδιαφέρονται για το στοίχημα, η Elabet προσφέρει ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα με την Ανανεωμένη Προσφορά* Γνωριμίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko