Η Εθνική Ανδρών βρίσκεται αντιμέτωπη με την Ισπανία την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, στις 19:00, σε μία αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται «ζωής ή θανάτου» για την πρόκριση στο MundoBasket 2027. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Ιβηρική Χερσόνησο και οι ελπίδες της γαλανόλευκης για πρόκριση δεν είναι πλέον με το μέρος της. Η ήττα από τη Γεωργία με 92-88 στην παράταση, στο «T-Center», έχει φέρει το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε δύσκολη θέση, καθώς ακόμη και με νίκη, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν ορίζει πλέον τη μοίρα του.

Ο κρίσιμος αγώνας και η δύσκολη θέση της Εθνικής

Η αναμέτρηση με την Ισπανία είναι κομβικής σημασίας για την πορεία της Εθνικής Ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μετά την ήττα από τη Γεωργία, η ομάδα του κόουτς Σπανούλη βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Εάν η γαλανόλευκη ηττηθεί σε δύο από τα τρία ματς που απομένουν, τότε μένει οριστικά εκτός της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε παιχνίδι είναι πλέον ένας τελικός, με την ομάδα να χρειάζεται όχι μόνο νίκες, αλλά και ευνοϊκά αποτελέσματα από άλλες αναμετρήσεις, καθώς και συγκεκριμένες διαφορές πόντων σε περίπτωση ισοβαθμιών. Η κατάσταση είναι περίπλοκη και απαιτεί συνδυασμό δικών της επιτυχιών και ατυχίας των αντιπάλων.

Το αισιόδοξο σενάριο: Τρεις νίκες στα εναπομείναντα ματς

Στο πλέον αισιόδοξο σενάριο, η Εθνική Ομάδα θα πρέπει να κάνει το απόλυτο, δηλαδή τρεις νίκες στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια. Σε αυτή την περίπτωση, θα παίξουν ρόλο οι ισοβαθμίες μεταξύ των χωρών. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται αρχικά είναι οι μεταξύ τους νίκες και έπειτα η διαφορά πόντων. Εάν προκύψει τριπλή ή και παραπάνω ισοβαθμία, τότε μετρούν οι μεταξύ τους νίκες στο μικρό γκρουπ που θα σχηματιστεί και στη συνέχεια η συνολική διαφορά κάθε χώρας.

Για να είναι αυτό το σενάριο ρεαλιστικό, η ομάδα του κόουτς Σπανούλη θα πρέπει να επιβληθεί είτε των Ουκρανών με τουλάχιστον επτά πόντους διαφορά (+7), είτε των Γεωργιανών με τουλάχιστον πέντε πόντους διαφορά (+5). Με αυτό τον τρόπο, έχει σοβαρές πιθανότητες να προκριθεί στην τελική φάση μέσω τριπλής ισοβαθμίας. Επιπλέον, τουλάχιστον μία εκ των Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία θα πρέπει να κάνει μόνο μία νίκη στα τρία ματς που της απομένουν, ώστε να φτάσει σε ρεκόρ 7-5. Τότε, θα σχηματιστεί τριπλή ισοβαθμία, η οποία θα δώσει στην Ελλάδα το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Οι Πορτογάλοι θα πρέπει επίσης να κάνουν το 1/3 των νικών, ούτως ώστε η Ελλάδα να τους υπερκεράσει, εκτός εάν η επίσημη αγαπημένη υπερισχύσει στη διαφορά μέσω τριπλής ισοβαθμίας.

Η πρόκριση με δύο νίκες: Ένα πιο περίπλοκο μονοπάτι

Εάν η Εθνική κλείσει τα προκριματικά με ρεκόρ 6-6, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σύνθετα για την πρόκριση στο Κατάρ. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόκριση θα εξαρτηθεί από το ποιες χώρες θα έχει νικήσει η Ελλάδα. Μία εκ των Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία θα πρέπει να κάνει 0/3 νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια της, αλλά η Ελλάδα οφείλει να έχει και τη διαφορά πόντων υπέρ της στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Όσον αφορά τη σύνδεση με την Ουκρανία, εάν η γαλανόλευκη ηττηθεί είτε στην Ισπανία είτε στη Γεωργία, αλλά καταφέρει να νικήσει την Ουκρανία, και η Ουκρανία κάνει τρεις ήττες, τότε η Εθνική διατηρεί και πάλι ελπίδες πρόκρισης, αρκεί να πάρει τη διαφορά πόντων. Σε αυτό το σενάριο, θα πρέπει και πάλι η Πορτογαλία να ηττηθεί σε τουλάχιστον δύο ματς, καθώς έχει τη διαφορά υπέρ της με τους Ουκρανούς. Επιπλέον, θα πρέπει και το Μαυροβούνιο να ηττηθεί σε τουλάχιστον ένα ματς για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δηλαδή λόγω της διαφοράς πόντων.

Οι λιγοστές ελπίδες σε «ουτοπικό» σενάριο

Υπάρχει και ένα κάπως πιο ουτοπικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η Ισπανία θα κάνει τρεις ήττες στα εναπομείναντα παιχνίδια της. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα έχει λιγοστές ελπίδες πρόκρισης. Για να συμβεί αυτό, η Εθνική χρειάζεται οπωσδήποτε μία νίκη απέναντι στην Ισπανία και ακόμη μία νίκη είτε απέναντι στην Ουκρανία είτε απέναντι στη Γεωργία.

Για ακόμη μία φορά, η Πορτογαλία αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε αυτό το σενάριο. Θα χρειαστεί να ηττηθεί δύο φορές, καθώς έχει νικήσει ακόμη και την. Η πολυπλοκότητα των σεναρίων υπογραμμίζει την κρισιμότητα κάθε επόμενης αναμέτρησης για την Εθνική Ανδρών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta